  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）

股市 12:28 2022/12/14

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美國聯儲局公布議息結果前夕，美股期貨周三於亞洲時段造好，其中道指期貨升108點，納指期貨升41點或0.3%。除議息結果外，美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定押貸利率、11月進口物價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：09】道指期貨升108點，報34496點，標指期貨升12點，報4068點，納指期貨升41點或0.3%，報12000點。

【09：06】【美國經濟】Cathie Wood︰美國已陷衰退　能源股及價值型股份下挫、增長型股份料反彈

【08：52】【FTX】「薯條哥」遭美法院指控8宗罪　另巴哈馬法官駁回SBF保釋請求、續羈押至明年2月8日

【07：56】【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？

 

===以下為12月13日（周二）美股===

 

美國11月CPI按年升7.1%，低過市場預期的7.3%，遠較10月份7.7%為低，核心通脹按年升幅亦低過市場預期。美滙急挫超過1%，美股道指開市後曾升707點或2.1%，中段大幅獲利回吐，一度倒跌。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

截至今晨5時（即收市），道指升103點，報34108點；標指升29點，報4019點；納指升113點或1.01%，報11256點。特斯拉（Tesla）倒挫4.1% . 

美滙指數在數據公布後插水，跌1.1%，失守104關。有聯儲局綫人之稱的華爾街日報著名記者Nick Timiraos指出，美國11月CPI數據不太可能改變聯儲局周三加息50個基點的預期，但連續兩個月的物價壓力放緩，可能會使官員們有關明年初加息幅度和利率維持多久的討論複雜化。鴿派陣營認為，高通脹可能會繼續放緩，並希望最大限度減少高利率對經濟活動造成的潛在失業。鷹派陣營則更願意採取更強硬的措施來對抗通脹，因為他們認為通脹可能會穩定在一個高於2%目標的水平上，這是不可接受的。

傑富瑞首席經濟學家Aneta Markowska稱，在這一數據公布後，肯定會看到鴿派陣營更有力地推動儘快將加息速度放緩至25個基點。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：21】特斯拉（美：TSLA）跌幅超5%，最新市值跌破5000億美元。

【01：18】紐約期油漲幅擴大至4%，刷新即市高位至76.13美元。布蘭特期油漲約3.8%，高見81.15美元。

【00：57】紐約原油突破76美元關口，報76.03美元，漲約3.7%。

【00：55】美股新能源車股走低，Nikola（美：NKLA）跌超11%，特斯拉（美：TSLA）跌超5%，Lucid Group（美：LCID）跌超3%。

【00：45】歐股收市上揚，德股收漲1.34%，法股收漲1.42%，英股收漲0.76%。泛歐stoxx 600指數收漲1.29%

【00：37】美國商品期貨交易委員會（CFTC）：對Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）、SBF所創立的交易公司FTX Trading & Alameda提出起訴。

【00：19】數字貨幣交易所FTX首席執行官John Ray表示，安永正在審查FTX是否合理地報稅。

【23：51】高盛：下調2023年一季度布倫特原油價格預期至90美元。

【23：39】特斯拉（美：TSLA）回吐盤初逾4%漲幅，現跌逾3%，刷新2020年11月以來的低位。

【22：59】納斯達克金龍指數漲超5%。愛奇藝（美：IQ）漲近11%，嗶哩嗶哩（美：BILI）漲近10%，小鵬汽車（美：XPEV）、拼多多（美：PDD）均漲超8%，阿里巴巴（美：BABA）漲6%，京東（美：JD）漲5.2%。

【22：56】藥股Moderna漲幅擴大至20%，創出3月14日以來最大盤中漲幅。

【22：46】美股大型科技股集體走高，英偉達（美：NVDA）漲約7%，谷歌（美：GOOG）漲超5%，亞馬遜（美：AMZN）漲超4.8%，微軟（美：MSFT）漲超4%，蘋果（美：AAPL）漲超3%。

【21：32】【美國經濟數據】美國11月CPI按年7.1%低過預期　NFIB小型企業信心超預期

【21：24】【京東9168】京東印尼據報裁員約200人　佔三成人手

【21：13】【2023展望】美銀：中國經濟回暖助投資者緩解對明年的悲觀情緒

【19：58】【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢　幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停用戶提取穩定幣

【18：57】【股神沽比亞迪】巴菲特上周四再沽近133萬股比亞迪　累計沽出27%持股

【18：08】【中國經濟】彭博：中央經濟工作會議將延遲召開　恒指夜期即跌172點

【17：12】【大行看法】景順：中概股退市風險緩解　中資股將成明年最好資產類別

【16：45】【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」巴哈馬被捕後料引渡至美國　美SEC：將控違其反證券法

【16：21】【TWTR】Twitter藍剔服務回歸、廣告可減半　馬斯克：明年推無廣告更高級別服務

【15：11】【美股焦點】動視暴雪：正就《魔獸世界》中國授權與潛在合作伙伴洽談　預計國服順利過渡交接

【12：14】道指期貨跌23點，報34246點，標指期貨跌6點，報4018點，納指期貨跌27點或0.2%，報11802點。

【11：55】【馬斯克旗下】傳SpaceX正以每股77美元出售舊股　估值達1400億美元

【11：14】【全球首富】福布斯：馬斯克受累Tesla股價「腰斬」失去全球首富地位　LVMH主席取而代之

【11：05】【中概股審計】美方據報對中概股審查來到尾聲　評估報告最快年底出爐

【10：30】【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢　幣安過去24小時淨流出9.02億美元

【09：20】【投行裁員】高盛據報擬裁員至少400人　零售銀行部成重災區

【08：33】【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」在巴哈馬被捕　料將引渡至美國

【08：08】【美股業績｜ORCL】甲骨文季度業績勝預期　股價盤後升近2%

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

===以下為12月12日（周一）美股===

本周是「超級議息周」，美國聯儲局、英倫銀行及歐央行分別議息會議，市場料齊加息50點子。紐約聯儲銀行公布的調查結果顯示，美消費者通脹預期降，11月一年期通脹預期按月下降0.7個百分點，至5.2%，為2021年8月以來新低；三年期通脹預期按月下跌0.1個百分點，至3%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

企業併購消息利好，帶動道指升逾500點，並在高位收市。截至今晨5時（即收市），道指升528點，報34008點；標指升56點，報3990點；納指升139點或1.26%，報11143點。10年期債息轉升，報3.632厘；美滙指數最多轉漲0.42%，至105.25。

有聯儲局綫人之稱的華爾街日報著名記者Nick Timiraos表示，聯儲局主席鮑威爾面臨著制定下一階段利率政策的挑戰，主要有兩個難題：從現在開始將利率提高到多高，以及將利率維持在這一水平多長時間以克服通脹。

Nick Timiraos指聯儲局抗通脹之戰包括三個階段。第一階段即將利率從零迅速提升到足以停止刺激經濟活動。鮑威爾在去年低估價格壓力後，在過去四次會議上每次都將利率提高75個基點，最後三次行動贏得委員會的一致支持。當前聯儲局進入第二階段，官員們預計加息幅度將降低。鮑威爾上個月暗示，聯儲局可能會在12月會議上加息50個基點。在第三階段，聯儲局將把利率維持在一個尚未確定的更高水平，直到通脹大幅下降至2%的目標。大多數聯儲局官員預計將在明年春季或夏季達到這一水平。

地緣危機亦引起關注，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，西方與俄羅斯的互信關係已補破壞，他表示，自冷戰結束以來，西方一直試圖與俄羅斯建立橋樑，但近年來建立的任何信任都因俄羅斯入侵烏克蘭而被摧毀。

他指，「即使戰鬥結束，也不會與俄羅斯恢復某種正常、友好的關係，因信任已經被摧毀。」烏克蘭東部的戰鬥仍非常激烈，導彈和無人機繼續攻擊城鎮。

花旗預料歐洲央行本周加息50個基點的可能性，比加息75個基點更大一些，但加息的幅度對未來路徑沒有太大的指示性。花旗補充稱，較小幅度的加息將使歐洲央行管理委員會能夠繼續收緊政策，直到核心通脹形勢出現好轉，這可能會是在明年春末或夏季出現。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +2

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）

即市走勢︰

【01：55】輝瑞（美：PFE）認為RSV候選疫苗的潛在收入將超過20億美元，並預計2027年將達到銷售高峰

【01：53】紐約黃金期貨下跌1%，報1792.5美元。

【01：48】市場消息：CVS和Walgereens圍繞阿片類藥品達成107億美元跨州和解。CVS將支付50億美元，Walgreens將支付57億美元。和解金額包括法庭命令的支付。兩家公司被要求監督、並阻止那些可疑的處方。

【01：33】市場消息：微軟尋求就歐盟反壟斷問題達成和解。

【00：45】歐股收市下跌，德國DAX30指數跌0.45%；英國富時100指數跌0.41%； 法國CAC40指數跌0.41%； 泛歐stoxx 600指數跌0.49%

【00：36】聯合國貿發會議：預計今年全球實際GDP增速將從2021年的5.7%放緩至3.3%，報告顯示，2022年，全球商品出口和服務貿易出口的增速都將放緩。商品出口的增速預計將從2021年的26.5%降到13.8%，服務出口增速則從2021年的17.2%下降至14.6%。

【00：30】據科威特《火炬報》（Al-Qabas）：伊拉克尋求與科威特就聯合油田達成協議

【00：12】美國紐約聯儲銀行最新調查結果顯示，美國11月一年期通脹預期下降0.7個百分點，至5.20%，至2021年8月份以來新低。11月三年期通脹預期下降0.1個百分點，至3.00%。

【00：10】標普500指數漲超0.5%；道指上漲300點，漲幅擴大至約0.9%，納指轉而上漲0.4%。

【23：41】布蘭特原油日內漲幅達3%，報78.43美元。

【23：12】法拉第未來（美：FFIE）現升70%，報0.505美元。據指，法拉第未來宣布將於本月16日舉行業務更新全球投資人會議。

道指現升149點，納指升0.1%，標指升8點。

【23：08】美國10年期債息拉升大約4.0個基點，至3.57厘上方，使得日內整體跌幅收窄至不足1.0個基點。

【22：30】美股開市，道指升111點，報33588點，納指升0.1%，報11016點，標指升7點，報3941點。

【18：24】道指期貨升42點，納指期貨升0.2%，標指期貨升8點。

【12：43】【美國經濟】耶倫：若沒有意外衝擊　美國明年底通脹水平將明顯較目前為低

【12：23】道指期貨跌9點，報33732點，標指期貨跌3點，報3964點，納指期貨跌14點或0.1%，報11668點。

【11：30】【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高　美國明年料加息3次

【10：00】【名家看法】瑞士百達資管黃思遠：美國利率或6厘才見頂　美股投資聚焦兩大點

【07：30】美國聯儲局本周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股上周五走勢，美股尾市跌勢加劇，道指上周五跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上周動態，詳情請看︰【美股收市】普京再提「核打擊」　道指挫305點　納指跌0.7%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 港股 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介中芯國際、復星醫藥 　並分析受壓股平安好醫生

下一篇文章

【內房危機】世茂據報擬對旗下5項債券展期四年　將分期償付本金及利息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈、六福莎莎破頂
【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈、六福莎莎破頂
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局公布議息結果前夕　道指期貨升108點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款