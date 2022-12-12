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【美股期貨】本周「超級議息周」　道指期貨偏軟跌9點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）

股市 12:46 2022/12/12

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美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌9點，納指期貨跌14點或0.1%。美國今日未有重要數據，至於本周將是「超級議息周」，美國聯儲局、英倫銀行及歐央行分別議息會議，市場料齊加息50點子。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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    +2

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）

即市走勢︰

【12：43】【美國經濟】耶倫：若沒有意外衝擊　美國明年底通脹水平將明顯較目前為低

【12：23】道指期貨跌9點，報33732點，標指期貨跌3點，報3964點，納指期貨跌14點或0.1%，報11668點。

【11：30】【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高　美國明年料加息3次

【10：00】【名家看法】瑞士百達資管黃思遠：美國利率或6厘才見頂　美股投資聚焦兩大點

【07：30】美國聯儲局本周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股上周五走勢，美股尾市跌勢加劇，道指上周五跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上周動態，詳情請看︰【美股收市】普京再提「核打擊」　道指挫305點　納指跌0.7%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 港股 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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【港股市況】ATM跌2至5%　部分本港消費股逆市揚　恒生指數午後初段跌近400點（不斷更新）

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【美國經濟】耶倫：若沒有意外衝擊　美國明年底通脹水平將明顯較目前為低
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