【美股期貨】本周「超級議息周」　道指期貨偏軟跌9點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）

美股期貨周一於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌9點，納指期貨跌14點或0.1%。美國今日未有重要數據，至於本周將是「超級議息周」，美國聯儲局、英倫銀行及歐央行分別議息會議，市場料齊加息50點子。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲 美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）

即市走勢︰

【12：43】【美國經濟】耶倫：若沒有意外衝擊 美國明年底通脹水平將明顯較目前為低

【12：23】道指期貨跌9點，報33732點，標指期貨跌3點，報3964點，納指期貨跌14點或0.1%，報11668點。

【11：30】【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高 美國明年料加息3次

【10：00】【名家看法】瑞士百達資管黃思遠：美國利率或6厘才見頂 美股投資聚焦兩大點

【07：30】美國聯儲局本周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股上周五走勢，美股尾市跌勢加劇，道指上周五跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩