【美股收市】加息持續+PMI遜預期 道指再挫281點 納指跌1%

投資者憂慮全球繼續加息，加上美國12月製造業、服務業與綜合採購經理指數(PMI)初值均低於預期，經濟衰退擔憂加深，美股跌勢擴大，道指中段瀉547點。

截至本港今晨5時（即收市），道指跌281點，報32920點；標指跌43點，報3852點；納指跌105點或0.97%，報10705點。

外電消息透露，高盛集團可能裁員多達4000人，相當於全球員工總人數約8%。高盛高層管理人員被要求確定潛在的成本削減目標，但目前尚未確定最終的裁員數量。

三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，聯儲局距離壓抑通脹目標仍有一段時間 ; 聯儲局將團結一致，致力於降低通脹；商品通脹正在下滑，這是聯儲局一直希望看到的；房價通脹也在下滑，不含住房的核心服務業通脹率仍相當高。

惠譽表示北美2023年主權債前景被爆發經濟衰退的風險、持續偏高的通脹、利率上升及央行加息等陰雲所籠罩。預計到2013年第一季度，聯儲局將把政策利率上調至5厘。

美國財長耶倫開會討論2022年金融穩定監管委員會（FSOC）報告，指美聯儲局氣候提議在評估風險方面具有重要意義。她指全球面臨諸多嚴重的經濟逆風，美國金融系統仍然具有韌性，預計2023年將在美國國債市場改革方面取得進展。

耶倫又指數字資產是2022年美國金融穩定監管委員會工作重點，今年加密貨幣市場遭受巨大打擊，執行現有針對加密貨幣的規則很重要。

德國12月製造業PMI初值升至47.4，超預期的46.3；德國12月服務業PMI初值升至49，超預期的46.3。法國12月製造業PMI初值升至48.9，超預期的48；法國12月服務業PMI初值跌至48.1，遜預期的49。

整體歐元區12月製造業PMI初值升至47.8，超預期的47.1；歐元區12月服務業PMI初值升至49.1，超預期的48.5。

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即市走勢︰

【00：46】惠譽：北美2023年主權債前景被爆發經濟衰退的風險、持續偏高的通脹、以及利率上升及央行加息等陰雲所籠罩。預計到2013年第一季度，美聯儲局將把政策利率上調至5%。

【00：46】歐股收市下跌，德股收跌0.67%，本周累計下跌逾3.2%。法股收跌1.08%，英股收跌1.27%。泛歐stoxx 600指數跌1.2%

【00：55】美元兌日圓走低1.00%，現報136.42。

【00：38】前美國財長薩默斯：美國爆發經濟衰退的時間點可能已經被推遲了。

【23：38】納指跌幅擴大至逾1%，成分股莫德納跌4.4%表現最差，晶片股邁威爾科技和生物製藥公司Illumina跌幅擴大至4%，特斯拉也跌將近4.0%，中概股拼多多目前漲約0.2% 、京東漲約0.7%，流媒體奈飛漲0.7%，社交媒體平台Meta漲3.7%。

【23：16】【儲局官員】儲行威廉斯：料息率升到5厘 惟不會升到6厘

【23：12】【投行裁員】高盛傳計劃裁員最多4000人 佔人手約8%

【22：30】道指低開222點，報32979點，納指跌0.4%，報10768點，標指跌25點，報3870點。

【20：15】道指期貨跌305點，納指期貨幅收窄至0.6%。

【19：58】【加密貨幣】會計師事務所Mazars據報暫停向幣安提供服務 此前出具儲備報告已無法瀏覽

【19：01】道指期貨跌390點，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌48點。

【17：58】【大行看法】大摩：通脹回落損害企業盈利 美股仍未反映增長放緩

【17：42】【加密貨幣】瑞銀向亞太區高淨值個人和家族辦公室發行5000萬美元代幣化債券

【17：39】【美國加息】宏利投資管理：料明年3月最後一次加息、5.25厘見頂

【15：58】【Twitter】Twitter周四突凍結多個記者賬戶、遭批欠透明度 馬斯克：公開我和家人實時位置不能接受

【14：37】通脹趨放緩 有條件實現寬鬆政策

【13：42】【俄資進港】俄交易所SPB冀明年開放買賣500隻在港上市中企 惟料地緣政治影響難提具體時間

【12：46】【加密貨幣】幣安趙長鵬接受外電專訪險變公關災難 被追問為何拒聘四大審計時一度語塞

【12：24】道指期貨跌7點，報33429點，標指期貨跌1點，報3925點，納指期貨升2點，報11459點。

【12：24】【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查 會財局：本港擁會計專業獨立監管制度（第三版）

【11：46】【電動車】法拉第未來為交付FF 91 Futurist電動車需13億元資金 盤後跌三成

【11：06】【中概股審計】瑞信：美PCAOB調查結果掃除中概股退市風險 稱估值折讓問題逐漸消散、中概股擁吸引的風險回報

【10：35】【復星系】復星旗下Lanvin Group在美SPAC上市首日上演過山車 先爆炒1.3倍再倒跌兩成收市

【08：39】【美國經濟】橋水聯席CIO︰中國重開將令通脹風險加劇 美國經濟衰退時間將較以往長

【08：10】【減持美債】中國10月續減持美國國債 持有規模續為2010年6月以來最低水平

===以下為12月15日（周四）美股===

聯儲局預料利率峰值高於市場預期，加上美國多項最新數據顯示經濟顯著放緩增長，11月先期零售銷售按月跌0.6%，遠低於預期跌0.2%，反映消費意慾逐漸降溫。投資者對經濟衰退的擔憂加劇，拖累美股大跌，道指最多瀉950點。

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截至今晨5時（即收市），道指跌764點，報33202點；標指跌99點，報3895點；納指跌360點或3.23%，報10810點。

美國公布上周首領失業救濟金人數21.1萬人，低於預期23.2萬人，勞動力市場未見顯著疲弱。截至12月8日，持續申領人數升至167.1萬人，高於預期165萬人。

儲局接連大幅加息，嚴重影響以科技初創為主的Nasdaq交易所，今年新股上市數量大降，跌幅達80%，集資額下滑91%。數據顯示，今年有156間公司新上市，集資額為150億美元；去年則有743間公司新上市，集資額為1800億美元。

另一方面，繼聯儲局周三（14日）加息0.5厘後，昨日為環球多個央行議息，普遍跟隨美國加息，當中英倫銀行及歐洲央行均加息0.5厘，亦與聯儲局步伐一致，歐央行行長拉加德甚至指下次會議會繼續加息0.5厘，表明比聯儲局有更長的路要走。

英鎊及歐元在消息公布後走勢個別發展。歐股收市跌2.85%，科技和零售股重挫。

【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查

中概股一度受美國PCAOB消息刺激上升，但道指急插拖累股份由升轉跌。

歐洲央行加息0.5厘，主要再融資利率由2厘加至2.5厘，法興銀行把歐洲央行終端利率預期，從3厘上調至3.75厘。

Legal & General Investment Management高級歐洲經濟學家Hetal Mehta表示，歐洲央行正追趕其他央行，讓政策水平進入限制性模式。歐央指利率需進一步大幅上升，並將在明年春季開始量化緊縮，此前歐央將關鍵政策利率上調50個基點。盡管歐元區很可能已陷入衰退，近幾個月來現貨能源價格也有所下降，但歐央對通脹的擔憂並沒有消退。

即市走勢︰

【01：20】紐元兌美元大跌2%，現報0.6328。

【01：15】聯儲局透露繼續明年將繼續加息後，非美貨幣周四全綫下跌。英鎊兌美元跌幅達到2%，低見1.2176，為12月8日以來最低。

商品貨幣澳元兌美元跌逾2.5%至0.6686。美元兌日元上漲1.88%，觸及138.00整數關口。

【00：45】歐股收市下挫，德股跌3.28%，法股跌3.09%，英股跌0.93%，泛歐STOXX 600指數跌2.85%

【00：42】據市場消息：亞馬遜遊戲公司和晶體動力遊戲公司達成協議，將合作發開《古墓麗影》系列的下一個遊戲版本

【00：30】美、布兩油均跌超2%，現分別報75.76美元和81.18美元。

【00：15】納指跌幅擴大至3%，蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）跌超3%，英偉達美：（NVDA）跌超5%。

【22：59】諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAXO）跌超20%，公司擬發行1.25億美元的普通股及1.25億美元的可轉換優先債券。

【12：24】道指期貨升24點，報34263點，標指期貨升不足1點，報4031點，納指期貨跌14點或0.1%，報11854點。

【12：01】【美國加息】摩根資產：亞洲股市今周將變得審慎、料明年2月將加息50點子 一文看清市場對聯儲局加息看法（不斷更新）

【09：49】【美國加息】對沖基金名宿阿克曼：除非美國經濟嚴重衰退 否則通脹不可能回到聯儲局2%的目標

【09：17】【芯片大戰】美國據報將部分中資企業剔出貿易「黑名單」 惟傳長江存儲卻無法逃離黑名單

【06：21】【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會 三大不可不知

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

===以下為12月14日（周三）美股===

聯儲局公布利率頂峰中位數料升至5.1厘後，美股轉跌 ； 儲局主席鮑威爾稱，可能需要在一段時期內維持限制性政策，不排除利率頂峰或續上調，道指一度挫逾400點，其後跌幅收窄。

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截至本港時間今晨5時，道指跌142點，報33966點；標指跌24點，報3995點；納指跌85點或0.76%，報11170點。美國10年期債息轉挫4.2基點，至3.461厘；美滙指數一度跌至103.45。

鮑威爾重申，通脹壓力仍大，勞工短缺亦持續 ； FOMC堅定地致力於推動通脹回落至2%的目標，美國通脹風險偏於上行，核心PCE通脹的回落還需要一段時間，在確認通脹回落方面，需要看到更多實質證據，在有信心通脹達標之前，當局不會降息，在加息問題上還有一段路要走，即使是在本次會議加息的情況下，聯儲局政策政策也尚未具有足夠大的限制性。

瑞銀預期 ，當局明年可能將加息步伐從0.5厘放緩至0.25厘，但距離暫停加息還有幾個月的時間，甚至距離轉向還很遠。鑑於股市通常在減息來臨前不會出現轉捩點，故相信未來3到6個月不太可能出現持續反彈，將繼續看好具防守性的資產。

儲局公布加息0.5厘以壓抑通脹，市場關注終端利率，最多委員預期明年底利率中位數將加至5.1厘，相當於5至5.25厘區間，較9月份預測4.6厘顯著提升，意味明年首季仍會繼續加息，委員預期直到2024年才會減息。

聯儲局點陣圖顯示加息路綫圖，儲局最新上調了利率的預測，將明年利率中位數由4.6厘上調至5.1厘，2024年及2025則為4.1厘及3.1厘，此前9月的預測分別為3.9厘及2.9，長期利率中位數維持2.5厘。

儲局對通脹預期亦有所調升，料今年通脹為5.6%，較9月預測5.4%上升0.2個百分點。

即市走勢︰

【03：01】美聯儲點陣圖中值顯示，2023、2024年底聯邦基金利率預期中值分別為5.1厘及4.1厘，高於9月預測分別為4.6厘及3.9厘

【03：00】聯儲局加息0.5厘，聯邦基金利率加至4.25厘至4.5厘區間，利率水平為2007年以來新高，符合市場預期，今年累計加息425個基點。議息聲明上調明年利率頂峰預測至5.1厘，美股三大指數轉跌。

【02：48】紐約2月黃金期貨收跌0.4%，在聯儲局12月利率決議聲明發布前報1818.70美元。

【02：41】巴克萊（美：BCS）正考慮重新進入沙地阿拉伯，利用該國的資本市場。據報導，巴克萊正尋求獲得可以從事首次公開募股（IPO）業務的牌照。據悉，該商議還處於早期階段，尚未作出最終決定。

【02：40】美滙指數跌幅達0.50%，現報103.55。

【02：06】高盛考慮將投資銀行部門的獎金削減至少40%。

【01：37】油價向好，紐約期油漲幅達3%，報77.66美元。

【00：47】上周美國30年期固定利率按揭貸款的合同利率小幅上揚1個基點至6.42厘，穩定在9月中旬以來的最低水平。MBA整體的按揭貸款申請量上漲3.2%，創9月中旬以來的最大增幅。

【00：47】歐股收市回落，德股跌0.26%，法股跌0.21%，英股跌0.09%，泛歐STOXX 600指數跌0.02%

【00：15】摩根士丹利預計布蘭特原油，將在2023年年中反彈至110美元，並預計到2023年中，石油市場將恢復供不應求，從而使價格風險向上傾斜。

【23：53】高盛將明年第一季及第二季度，布蘭特原油價格預期分別從110美元，下調至90美元和95美元。

【23：38】英國30年期國債收益率升至11月9日以來高位的3.776厘，此前英國央行大量賣出國債。

【23：38】英國央行：在銷售窗口出售38.428億英鎊與指數掛鉤的長期國債。

【21：42】【美國經濟數據】美國11月進口物價指數跌幅超預期 30年定息按揭6.42厘

【21：40】【美國加息】聯儲局今晨公布加息結果 三大不可不知

【21：10】【日本經濟】日本央行行長換屆 據報預計明年有可能評估寬鬆政策

【19：43】【内地疫情】百度疫情指數：北京到達頂峰、上海深圳等地呈上升趨勢

【19：02】【HSBC滙豐】滙豐據報發電郵招攬投資銀行家 「裁員壓力很大 讓人不知所措」

【18：25】道指期貨升32點，納指期貨升6點或0.1%

【18：09】【國際會計】畢馬威國際2022財年收入達350億美元 諮詢業務增長19%

【17：09】【李小加創業】滴灌通與滙豐簽署2500萬美元資產抵押貸款 李小加：為滴灌通發展開闢可持續資金渠道

【17：06】【芯片大戰】阿里巴巴據報不能再從Arm購買最先進的芯片設計 英美協議限制出口可軍民兩用科技

【15：31】【英國通脹】英國11月CPI升10.7%低於預期 英鎊應聲轉跌

【14：35】【FTX爆煲】巴哈馬關押SBF監獄曾被爆環境惡劣 囚犯用水桶如廁、老鼠橫行

【14：27】【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」 最快本周公布

【13：24】【油價走勢】高盛調低明年上半年布蘭特油價預測至百美元以下 原油的結構性上升周期僅屬暫停

【12：09】道指期貨升108點，報34496點，標指期貨升12點，報4068點，納指期貨升41點或0.3%，報12000點。

【09：06】【美國經濟】Cathie Wood︰美國已陷衰退 能源股及價值型股份下挫、增長型股份料反彈

【08：52】【FTX】「薯條哥」遭美法院指控8宗罪 另巴哈馬法官駁回SBF保釋請求、續羈押至明年2月8日

【07：56】【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果 放緩加息至0.5厘機會率有幾多？

===以下為12月13日（周二）美股===

美國11月CPI按年升7.1%，低過市場預期的7.3%，遠較10月份7.7%為低，核心通脹按年升幅亦低過市場預期。美滙急挫超過1%，美股道指開市後曾升707點或2.1%，中段大幅獲利回吐，一度倒跌。

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截至今晨5時（即收市），道指升103點，報34108點；標指升29點，報4019點；納指升113點或1.01%，報11256點。特斯拉（Tesla）倒挫4.1% .

美滙指數在數據公布後插水，跌1.1%，失守104關。有聯儲局綫人之稱的華爾街日報著名記者Nick Timiraos指出，美國11月CPI數據不太可能改變聯儲局周三加息50個基點的預期，但連續兩個月的物價壓力放緩，可能會使官員們有關明年初加息幅度和利率維持多久的討論複雜化。鴿派陣營認為，高通脹可能會繼續放緩，並希望最大限度減少高利率對經濟活動造成的潛在失業。鷹派陣營則更願意採取更強硬的措施來對抗通脹，因為他們認為通脹可能會穩定在一個高於2%目標的水平上，這是不可接受的。

傑富瑞首席經濟學家Aneta Markowska稱，在這一數據公布後，肯定會看到鴿派陣營更有力地推動儘快將加息速度放緩至25個基點。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：21】特斯拉（美：TSLA）跌幅超5%，最新市值跌破5000億美元。

【01：18】紐約期油漲幅擴大至4%，刷新即市高位至76.13美元。布蘭特期油漲約3.8%，高見81.15美元。

【00：57】紐約原油突破76美元關口，報76.03美元，漲約3.7%。

【00：55】美股新能源車股走低，Nikola（美：NKLA）跌超11%，特斯拉（美：TSLA）跌超5%，Lucid Group（美：LCID）跌超3%。

【00：45】歐股收市上揚，德股收漲1.34%，法股收漲1.42%，英股收漲0.76%。泛歐stoxx 600指數收漲1.29%

【00：37】美國商品期貨交易委員會（CFTC）：對Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）、SBF所創立的交易公司FTX Trading & Alameda提出起訴。

【00：19】數字貨幣交易所FTX首席執行官John Ray表示，安永正在審查FTX是否合理地報稅。

【23：51】高盛：下調2023年一季度布倫特原油價格預期至90美元。

【23：39】特斯拉（美：TSLA）回吐盤初逾4%漲幅，現跌逾3%，刷新2020年11月以來的低位。

【22：59】納斯達克金龍指數漲超5%。愛奇藝（美：IQ）漲近11%，嗶哩嗶哩（美：BILI）漲近10%，小鵬汽車（美：XPEV）、拼多多（美：PDD）均漲超8%，阿里巴巴（美：BABA）漲6%，京東（美：JD）漲5.2%。

【22：56】藥股Moderna漲幅擴大至20%，創出3月14日以來最大盤中漲幅。

【22：46】美股大型科技股集體走高，英偉達（美：NVDA）漲約7%，谷歌（美：GOOG）漲超5%，亞馬遜（美：AMZN）漲超4.8%，微軟（美：MSFT）漲超4%，蘋果（美：AAPL）漲超3%。

【21：32】【美國經濟數據】美國11月CPI按年7.1%低過預期 NFIB小型企業信心超預期

【21：24】【京東9168】京東印尼據報裁員約200人 佔三成人手

【21：13】【2023展望】美銀：中國經濟回暖助投資者緩解對明年的悲觀情緒

【19：58】【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢 幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停用戶提取穩定幣

【18：57】【股神沽比亞迪】巴菲特上周四再沽近133萬股比亞迪 累計沽出27%持股

【18：08】【中國經濟】彭博：中央經濟工作會議將延遲召開 恒指夜期即跌172點

【17：12】【大行看法】景順：中概股退市風險緩解 中資股將成明年最好資產類別

【16：45】【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」巴哈馬被捕後料引渡至美國 美SEC：將控違其反證券法

【16：21】【TWTR】Twitter藍剔服務回歸、廣告可減半 馬斯克：明年推無廣告更高級別服務

【15：11】【美股焦點】動視暴雪：正就《魔獸世界》中國授權與潛在合作伙伴洽談 預計國服順利過渡交接

【12：14】道指期貨跌23點，報34246點，標指期貨跌6點，報4018點，納指期貨跌27點或0.2%，報11802點。

【11：55】【馬斯克旗下】傳SpaceX正以每股77美元出售舊股 估值達1400億美元

【11：14】【全球首富】福布斯：馬斯克受累Tesla股價「腰斬」失去全球首富地位 LVMH主席取而代之

【11：05】【中概股審計】美方據報對中概股審查來到尾聲 評估報告最快年底出爐

【10：30】【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢 幣安過去24小時淨流出9.02億美元

【09：20】【投行裁員】高盛據報擬裁員至少400人 零售銀行部成重災區

【08：33】【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」在巴哈馬被捕 料將引渡至美國

【08：08】【美股業績｜ORCL】甲骨文季度業績勝預期 股價盤後升近2%

===以下為12月12日（周一）美股===

本周是「超級議息周」，美國聯儲局、英倫銀行及歐央行分別議息會議，市場料齊加息50點子。紐約聯儲銀行公布的調查結果顯示，美消費者通脹預期降，11月一年期通脹預期按月下降0.7個百分點，至5.2%，為2021年8月以來新低；三年期通脹預期按月下跌0.1個百分點，至3%。

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企業併購消息利好，帶動道指升逾500點，並在高位收市。截至今晨5時（即收市），道指升528點，報34008點；標指升56點，報3990點；納指升139點或1.26%，報11143點。10年期債息轉升，報3.632厘；美滙指數最多轉漲0.42%，至105.25。

有聯儲局綫人之稱的華爾街日報著名記者Nick Timiraos表示，聯儲局主席鮑威爾面臨著制定下一階段利率政策的挑戰，主要有兩個難題：從現在開始將利率提高到多高，以及將利率維持在這一水平多長時間以克服通脹。

Nick Timiraos指聯儲局抗通脹之戰包括三個階段。第一階段即將利率從零迅速提升到足以停止刺激經濟活動。鮑威爾在去年低估價格壓力後，在過去四次會議上每次都將利率提高75個基點，最後三次行動贏得委員會的一致支持。當前聯儲局進入第二階段，官員們預計加息幅度將降低。鮑威爾上個月暗示，聯儲局可能會在12月會議上加息50個基點。在第三階段，聯儲局將把利率維持在一個尚未確定的更高水平，直到通脹大幅下降至2%的目標。大多數聯儲局官員預計將在明年春季或夏季達到這一水平。

地緣危機亦引起關注，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，西方與俄羅斯的互信關係已補破壞，他表示，自冷戰結束以來，西方一直試圖與俄羅斯建立橋樑，但近年來建立的任何信任都因俄羅斯入侵烏克蘭而被摧毀。

他指，「 即使戰鬥結束，也不會與俄羅斯恢復某種正常、友好的關係，因信任已經被摧毀。」 烏克蘭東部的戰鬥仍非常激烈，導彈和無人機繼續攻擊城鎮。

花旗預料歐洲央行本周加息50個基點的可能性，比加息75個基點更大一些，但加息的幅度對未來路徑沒有太大的指示性。花旗補充稱，較小幅度的加息將使歐洲央行管理委員會能夠繼續收緊政策，直到核心通脹形勢出現好轉，這可能會是在明年春末或夏季出現。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲 美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）

即市走勢︰

【01：55】輝瑞（美：PFE）認為RSV候選疫苗的潛在收入將超過20億美元，並預計2027年將達到銷售高峰

【01：53】紐約黃金期貨下跌1%，報1792.5美元。

【01：48】市場消息：CVS和Walgereens圍繞阿片類藥品達成107億美元跨州和解。CVS將支付50億美元，Walgreens將支付57億美元。和解金額包括法庭命令的支付。兩家公司被要求監督、並阻止那些可疑的處方。

【01：33】市場消息：微軟尋求就歐盟反壟斷問題達成和解。

【00：45】歐股收市下跌，德國DAX30指數跌0.45%；英國富時100指數跌0.41%； 法國CAC40指數跌0.41%； 泛歐stoxx 600指數跌0.49%

【00：36】聯合國貿發會議：預計今年全球實際GDP增速將從2021年的5.7%放緩至3.3%，報告顯示，2022年，全球商品出口和服務貿易出口的增速都將放緩。商品出口的增速預計將從2021年的26.5%降到13.8%，服務出口增速則從2021年的17.2%下降至14.6%。

【00：30】據科威特《火炬報》（Al-Qabas）：伊拉克尋求與科威特就聯合油田達成協議

【00：12】美國紐約聯儲銀行最新調查結果顯示，美國11月一年期通脹預期下降0.7個百分點，至5.20%，至2021年8月份以來新低。11月三年期通脹預期下降0.1個百分點，至3.00%。

【00：10】標普500指數漲超0.5%；道指上漲300點，漲幅擴大至約0.9%，納指轉而上漲0.4%。

【23：41】布蘭特原油日內漲幅達3%，報78.43美元。

【23：12】法拉第未來（美：FFIE）現升70%，報0.505美元。據指，法拉第未來宣布將於本月16日舉行業務更新全球投資人會議。

道指現升149點，納指升0.1%，標指升8點。

【23：08】美國10年期債息拉升大約4.0個基點，至3.57厘上方，使得日內整體跌幅收窄至不足1.0個基點。

【22：30】美股開市，道指升111點，報33588點，納指升0.1%，報11016點，標指升7點，報3941點。

【18：24】道指期貨升42點，納指期貨升0.2%，標指期貨升8點。

【12：43】【美國經濟】耶倫：若沒有意外衝擊 美國明年底通脹水平將明顯較目前為低

【12：23】道指期貨跌9點，報33732點，標指期貨跌3點，報3964點，納指期貨跌14點或0.1%，報11668點。

【11：30】【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高 美國明年料加息3次

【10：00】【名家看法】瑞士百達資管黃思遠：美國利率或6厘才見頂 美股投資聚焦兩大點

【07：30】美國聯儲局本周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股上周五走勢，美股尾市跌勢加劇，道指上周五跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

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責任編輯︰梁浩碩

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