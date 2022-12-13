【美股市況】道指漲308點 納指升0.4% 美滙指數企105 紐約油升3%（不斷更新）

本周將是「超級議息周」，美國聯儲局、英倫銀行及歐央行分別議息會議，市場料齊加息50點子。在議息及通脹數據公布前，市場取態觀望，美國長債息回升，至3.5855厘。美股造好，道指曾升322點，納指曾升0.4%。

本港時間今晨2時，道指升308點或0.9%，報33785點；納指升43點或0.4%，報11048點；標指升23點或0.6%，報3957點。美滙指數升逾0.2%，報105.06，此前曾低見104.67。

油價向好，紐約期油升3.2%，報73.3美元；倫敦布蘭特期油升2.5%，報78.01美元。消息指歐盟成員國就天然氣價格上限問題朝正確的方向前進，但尚未達成目標。

有聯儲局綫人之稱的華爾街日報著名記者Nick Timiraos表示，聯儲局主席鮑威爾面臨著制定下一階段利率政策的挑戰，主要有兩個難題：從現在開始將利率提高到多高，以及將利率維持在這一水平多長時間以克服通脹。

Nick Timiraos指聯儲局抗通脹之戰包括三個階段。第一階段即將利率從零迅速提升到足以停止刺激經濟活動。鮑威爾在去年低估價格壓力後，在過去四次會議上每次都將利率提高75個基點，最後三次行動贏得委員會的一致支持。當前聯儲局進入第二階段，官員們預計加息幅度將降低。鮑威爾上個月暗示，聯儲局可能會在12月會議上加息50個基點。在第三階段，聯儲局將把利率維持在一個尚未確定的更高水平，直到通脹大幅下降至2%的目標。大多數聯儲局官員預計將在明年春季或夏季達到這一水平。

地緣危機亦引起關注，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，西方與俄羅斯的互信關係已補破壞，他表示，自冷戰結束以來，西方一直試圖與俄羅斯建立橋樑，但近年來建立的任何信任都因俄羅斯入侵烏克蘭而被摧毀。

他指，「 即使戰鬥結束，也不會與俄羅斯恢復某種正常、友好的關係，因信任已經被摧毀。」 烏克蘭東部的戰鬥仍非常激烈，導彈和無人機繼續攻擊城鎮。

美國紐約聯儲銀行最新調查結果顯示，美國11月一年期通脹預期下降0.7個百分點，至5.20%，至2021年8月份以來新低。11月三年期通脹預期下降0.1個百分點，至3.00%。

花旗預料歐洲央行本周加息50個基點的可能性，比加息75個基點更大一些，但加息的幅度對未來路徑沒有太大的指示性。花旗補充稱，較小幅度的加息將使歐洲央行管理委員會能夠繼續收緊政策，直到核心通脹形勢出現好轉，這可能會是在明年春末或夏季出現。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲 美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）

即市走勢︰

【01：55】輝瑞(美：PFE)認為RSV候選疫苗的潛在收入將超過20億美元，並預計2027年將達到銷售高峰

【01：53】紐約黃金期貨下跌1%，報1792.5美元。

【01：48】市場消息：CVS和Walgereens圍繞阿片類藥品達成107億美元跨州和解。CVS將支付50億美元，Walgreens將支付57億美元。和解金額包括法庭命令的支付。兩家公司被要求監督、並阻止那些可疑的處方。

【01：33】市場消息：微軟尋求就歐盟反壟斷問題達成和解。

【00：45】歐股收市下跌，德國DAX30指數跌0.45%；英國富時100指數跌0.41%； 法國CAC40指數跌0.41%； 泛歐stoxx 600指數跌0.49%

【00：36】聯合國貿發會議：預計今年全球實際GDP增速將從2021年的5.7%放緩至3.3%，報告顯示，2022年，全球商品出口和服務貿易出口的增速都將放緩。商品出口的增速預計將從2021年的26.5%降到13.8%，服務出口增速則從2021年的17.2%下降至14.6%。

【00：30】據科威特《火炬報》（Al-Qabas）：伊拉克尋求與科威特就聯合油田達成協議

【00：12】美國紐約聯儲銀行最新調查結果顯示，美國11月一年期通脹預期下降0.7個百分點，至5.20%，至2021年8月份以來新低。11月三年期通脹預期下降0.1個百分點，至3.00%。

【00：10】標普500指數漲超0.5%；道指上漲300點，漲幅擴大至約0.9%，納指轉而上漲0.4%。

【23：41】布蘭特原油日內漲幅達3%，報78.43美元。

【23：12】法拉第未來（美：FFIE）現升70%，報0.505美元。據指，法拉第未來宣布將於本月16日舉行業務更新全球投資人會議。

道指現升149點，納指升0.1%，標指升8點。

【23：08】美國10年期債息拉升大約4.0個基點，至3.57厘上方，使得日內整體跌幅收窄至不足1.0個基點。

【22：30】美股開市，道指升111點，報33588點，納指升0.1%，報11016點，標指升7點，報3941點。

【18：24】道指期貨升42點，納指期貨升0.2%，標指期貨升8點。

【12：43】【美國經濟】耶倫：若沒有意外衝擊 美國明年底通脹水平將明顯較目前為低

【12：23】道指期貨跌9點，報33732點，標指期貨跌3點，報3964點，納指期貨跌14點或0.1%，報11668點。

【11：30】【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高 美國明年料加息3次

【10：00】【名家看法】瑞士百達資管黃思遠：美國利率或6厘才見頂 美股投資聚焦兩大點

【07：30】美國聯儲局本周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股上周五走勢，美股尾市跌勢加劇，道指上周五跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

責任編輯︰梁浩碩