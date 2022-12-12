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【美股市況】美債息軟　道指升149點　法拉第未來抽升7成（不斷更新）

股市 23:16 2022/12/12

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本周將是「超級議息周」，美國聯儲局、英倫銀行及歐央行分別議息會議，市場料齊加息50點子。在議息及通脹數據公布前，市場取態觀望，美國長債息持續回落，至3.523厘。美股早段造好，道指升逾百點。

地緣危機亦引起關注，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，西方與俄羅斯的互信關係已補破壞，他表示，自冷戰結束以來，西方一直試圖與俄羅斯建立橋樑，但近年來建立的任何信任都因俄羅斯入侵烏克蘭而被摧毀。

他指，「即使戰鬥結束，也不會與俄羅斯恢復某種正常、友好的關係，因信任已經被摧毀。」烏克蘭東部的戰鬥仍非常激烈，導彈和無人機繼續攻擊城鎮。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）

即市走勢︰

【23：12】法拉第未來（美：FFIE）現升70%，報0.505美元。據指，法拉第未來宣布將於本月16日舉行業務更新全球投資人會議。

道指現升149點，納指升0.1%，標指升8點。

【22：30】美股開市，道指升111點，報33588點，納指升0.1%，報11016點，標指升7點，報3941點。

【18：24】道指期貨升42點，納指期貨升0.2%，標指期貨升8點。

【12：43】【美國經濟】耶倫：若沒有意外衝擊　美國明年底通脹水平將明顯較目前為低

【12：23】道指期貨跌9點，報33732點，標指期貨跌3點，報3964點，納指期貨跌14點或0.1%，報11668點。

【11：30】【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高　美國明年料加息3次

【10：00】【名家看法】瑞士百達資管黃思遠：美國利率或6厘才見頂　美股投資聚焦兩大點

【07：30】美國聯儲局本周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股上周五走勢，美股尾市跌勢加劇，道指上周五跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

即睇美股收市︰

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港股上周動態，詳情請看︰【美股收市】普京再提「核打擊」　道指挫305點　納指跌0.7%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 港股 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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【大行看法】大摩、高盛策略師不看好明年美股　指盈利萎縮或超乎預期
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