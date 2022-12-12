【Macbook Pro】蘋果擬測試新MacBook遊戲效能？　遊戲平台數據現兩款新機型號

▲ 外媒《MacRumors》推測遊戲平台Steam的數據統計列表上的兩款未上市發表的Mac機款，代號名稱「Mac 14,6」及「Mac 15,4」，可能分別代表新款14吋及16吋MacBook Pro。

遊戲平台Steam每月也會公布調查數據，顯示遊戲玩家採用的電腦軟硬件類型，包括規格及作業系統版本等。兩款疑為蘋果未上市的新MacBook Pro機款，近日更現身於Steam 11月硬件調查統計列表上。

據外媒《MacRumors》報道，Steam的數據統計列表上有兩款未上市發表的Mac機款，內部代號名稱分別顯示為「Mac 14,6」與「Mac 15,4」，在用戶使用率數據均顯示0％。其中，內部代號為「Mac 14,6」的機款更與近日跑分平台Geekbench 5資料庫上所顯示代號的相同，其採用的芯片則為「Apple M2 Max」。

蘋果早於今年6月全球開發者大會（WWDC）上，發布採用M2芯片的13吋MacBook Pro，而綜合早前消息預測，蘋果另會針對兩款主打高階旗艦定位，分別為14吋及16吋的MacBook Pro，推出M2 Pro及M2 Max版本，並在明年第一季、3月期間發布。

據《MacRumors》推測，代號名稱「Mac 14,6」及「Mac 15,4」，可能分別代表新款14吋及16吋MacBook Pro。是次Steam意外披露有關款機，則預計很大機會是因為蘋果要測試採用M2 Max芯片於Steam平台上運行遊戲的效能，藉此為發布新款手提電腦作準備。同時因為這些新機款尚未上市，因此使用率顯示為0％。

責任編輯：張寶燕

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