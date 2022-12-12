【日本遊】專門推動高端旅遊　日本酒店業者打造豪華房增加收入

▲ 日本酒店業者透過打造豪華房型及高品質服務以提高房價，希望吸引消費力較高的外國遊客，爭取更高收入。（法新社圖片）

自日本重新開放自由行後，各國旅客爭相前往旅遊，惟回流速度卻未符合預期，日本酒店業者因此透過打造豪華房型及高品質服務以提高房價，希望吸引消費力較高的外國遊客，爭取更高收入。

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日本重新開放邊境後，到訪旅客逐漸回流，10月雖有約49.8萬名海外旅客到訪，惟仍比疫情前2019年前同期少80%。

傳統上，主攻商務旅客的日本酒店傾向優先考慮提高入住率，而非上調平均每日房價，惟現時的情況正有所轉變。日本研究公司STR的調查報告顯示，豪華的高級酒店佔日本飯店的14%，不少業者正透過加設溫泉、按摩浴缸等設施提高服務品質及旅客體驗，從而提高房價，獲取更高的利潤。

每晚價格約為1.7萬港元

總部位於東京的房地產公司Hulic旗下有7家酒店，該企未來計劃將版圖擴展到輕井澤等熱門度假勝地，並將於2025年在東京再開設分店，最貴的客房每晚價格約為30萬日圓（約1.7萬港元）。

東京皇宮酒店亦新開設了6間套房，其目標客戶是富裕的海外遊客和其他計劃長期住宿的客人，每晚房價28萬日圓起（約1.6萬港元）。

政府有意大力推動相關產業

日本政府亦有意大力推動相關產業。日本國家旅遊局（JNTO）早前已成立專門推動高端旅遊的團隊，而全日空航空公司的母公司ANA Holdings，以及和其他公司也著手培訓「旅行設計師」，設計專門針對高消費力的旅行行程。

日本政府持續積極提振觀光產業，其目標是將每年的外國遊客支出增加到約5兆日圓（約2841億港元），超過疫情前的數據。

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責任編輯：李智美