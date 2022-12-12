【世界盃2022】C朗暗示或退出國家隊 「夢想已破碎」

葡萄牙在世界盃8強不敵非洲球隊摩洛哥，陣中巨星C朗拿度賽後落下男兒淚。C朗事後在社交平台發文，暗示可能退出葡萄牙國家隊，並稱自己的世界盃奪冠夢想已破碎。

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上周六（10日）的8強中，C朗（Cristiano Ronaldo）仍然先列後備。球隊落後時，C朗獲派上陣，但仍無力逆轉賽果，葡萄牙最終一球落敗，無緣繼2006年後再次打入世界盃4強。摩洛哥反之成為世界盃史上，首隊闖入4強的非洲球隊。

C朗賽後淚灑球場，相信是對輸波十分不甘。周日（11日）C朗在社交平台發言，表示為葡萄牙贏得世界盃冠軍是他職業生涯最大亦最有野心的夢想，可惜如今「夢想已終止」（that dream ended）。

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C朗指自己十分榮幸在國際賽場上與葡萄牙贏下不少錦標，但可惜仍然無法完成最大夢想—成為世界盃冠軍。他稱已拼盡一切，在球場上付出全力爭取。

年屆37歲的C朗亦表示，外界雖有不同聲音及猜測，但現階段他對葡萄牙國家強的決心仍未改變。惟他同時表示，現時只待時間為自己指導方向，讓所有人作出自己的決定，未排除退出國家隊。

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責任編輯：吳漢培