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【迷你PC】小米發布迷你主機　進軍迷你電腦市場

科技 11:38 2022/12/12

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小米迷你主機以低價搶攻市場，不配備系統、RAM、SSD的版本為2,799人民幣（約HK$3,133港元），配備16GB RAM + 512GB SSD版本的首發價則為3,699元（約4,140港元）。

小米趁著年尾消費旺季，揭曉小米13系列、摺疊手機小米MIX Fold 2、小米Watch S2等多款新產品，並宣布進軍迷你PC市場，推出外型酷似蘋果Mac mini的「小米迷你主機」，開拓新客群。

小米迷你主機在外觀方面，基本與Intel NUC薄款一致，體積僅為手掌大小，為112 x 112×38毫米。主機的頂部中央有小米logo，左右兩側為密集的散熱蜂窩孔。主體則採用與蘋果Mac mini同款的一體精雕工藝，一體式鋁合金材料。

小米迷你主機配備第12代Intel Core處理器i5-1240P，該處理器為12核心16線程，最高Turbo Boost為4.4GHz。接口方面，小米迷你主機共提供了：

  • 3個USB 3.2接口
  • 兩個Thunderbolt 4接口
  • HDMI 2.1接口
  • 2.5G網線接口
  • USB2.0接口
  • 3.5mm耳機接口

同時配備16GB Dual Channel DDR4 RAM + 512GB PCIe 4.0 SSD版本，搭配100W電源，運行Windows 11操作系統。小米迷你主機支援最高40W效能釋放、Wi-Fi 6和藍牙5.3等功能。

低價搶攻市場

售價方面，小米迷你主機不配備系統、RAM、SSD的版本為2,799人民幣（約HK$3,133港元），配備16GB RAM + 512GB SSD版本的首發價則為3,699元（約4,140港元）。

責任編輯：張寶燕

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