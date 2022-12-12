  • 17°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 12:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高　美國明年料加息3次

宏觀解讀 11:30 2022/12/12

分享：

分享：

【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高　美國明年料加息3次

美國聯儲局將於本周二及周三議息，市場預期聯儲局會於周四加息0.5厘。高盛預期，聯儲局本周會將點陣圖（反映聯邦公開市場委員會中所有官員對未來利率水平的預測）中位數調高50點子，到5至5.25厘的新高，與該行對美國明年加息步伐預測一致，同時聯儲局聲明會將「持續（ongoing）」加息屬合理舉動，變為「進一步（further）」加息。

聯儲局或將明年經濟增長預測或略為降低

高盛指，聯儲局或將明年經濟增長預測略為降低，但前景大致相若，點陣圖或顯示2023年經濟會大幅下滑，但長期及中期利率或會上升。

「預期聯儲局2023年將加息3次，每次加息0.25厘，令美息升到5至5.25厘的高峰。」

高盛稱，雖然市場普遍預期明年2月加息0.5厘，但聯儲局主席鮑威爾近日將焦點放在租金下跌，即當局另一個量度通脹的指標，反映當局樂於見到通脹減速，而且不會對明年滯後的官方數據反應過大。

相關文章：【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式　　

相關文章：【儲行官員】巴爾：本月或放慢加息步伐　威廉斯則稱加息還有很長的路要走

【開市追揸沽】港股強勢下站撲二萬？ 前瞻中央經濟工作會議

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 貨幣政策 加息 美國聯儲局 美國 鮑威爾 議息 通脹

上一篇文章

【港元定期存款】ZA Bank推定存快閃優惠　12個月港元定存息5厘

下一篇文章

【中國開關】陶冬專訪：內地疫情最高峰或於1月中旬出現　「過去幾千年人類只消滅了天花病毒，其他都是共存」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果
【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股　套現逾50億元
【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股　套現逾50億元
【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）
【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）
【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
【小米發布會】小米發布新一代旗艦「小米13系列」　起價3999元人民幣
【小米發布會】小米發布新一代旗艦「小米13系列」　起價3999元人民幣
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款