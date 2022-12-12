▲ 【美國加息】高盛：聯儲局本周料將點陣圖上調到5至5.25厘的新高 美國明年料加息3次

美國聯儲局將於本周二及周三議息，市場預期聯儲局會於周四加息0.5厘。高盛預期，聯儲局本周會將點陣圖（反映聯邦公開市場委員會中所有官員對未來利率水平的預測）中位數調高50點子，到5至5.25厘的新高，與該行對美國明年加息步伐預測一致，同時聯儲局聲明會將「持續（ongoing）」加息屬合理舉動，變為「進一步（further）」加息。

聯儲局或將明年經濟增長預測或略為降低

高盛指，聯儲局或將明年經濟增長預測略為降低，但前景大致相若，點陣圖或顯示2023年經濟會大幅下滑，但長期及中期利率或會上升。

「預期聯儲局2023年將加息3次，每次加息0.25厘，令美息升到5至5.25厘的高峰。」

高盛稱，雖然市場普遍預期明年2月加息0.5厘，但聯儲局主席鮑威爾近日將焦點放在租金下跌，即當局另一個量度通脹的指標，反映當局樂於見到通脹減速，而且不會對明年滯後的官方數據反應過大。

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編輯：陳韻妍