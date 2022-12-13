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【管理心得】財金業推進合規科技　文科出身管理層引入軟性思維

商業 15:30 2022/12/13

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李嘉明指進入一個領域或行業不一定以進修為先，而是要多作研究，看清楚運作。（彭振濠攝）

金融業積極革新，引入新技術及運作模式，望提升競爭力，亦衍生人力資源需求，業界欲吸納多元人才。香港金融科技協會董事會成員及大灣區主管李嘉明（Irene）從事行業內合規管理工作多年，由文科人出身，到接觸科技應用，初入行時亦是努力邊學邊做，坦言古典文學亦可啟發思維。

金融行業近年銳意引入新科技，現時從事財富管理機構合規工作的李嘉明表示，採用新技術及推出服務時，都要留意法規遵從問題。她有超過14年的金融合規經驗，曾任職私人銀行、商業銀行和保險公司的合規管理工作，近年亦推動金融業的數碼化和監管科技的創新發展。

金融業積極革新 多元人才搶手
從事財金行業，亦涉足新科技，不過李嘉明其實是文科出身：「我喜歡文字，愛文學欣賞，細看前人留下痕迹，才有文明，亦是了解世界的渠道。」她認為透過歷史可以學習前人經驗。由中學開始已修讀中西文學的李嘉明，熱愛文學之餘，更學琵琶、甚至舞獅，不過大學畢業後，從事了一陣子學術研究，就大膽地加入保險行業，從事法規相關工作。

入行時到當時的永隆保險（現為招商永隆保險）工作，當時合規工作並未盛行，她坦言就像白兔走進一個獅子世界一樣，但還好是公司各主管亦配合，在短短3個月內她亦成功走訪不同部門，了解各部門運作，才可達成任務，她坦言事前功夫其實要做足，包括熟讀法例，了解公司背景、行業痛點，要比有工作經驗的人更勤力，是她走進新行頭的經驗之談。

多研究主動求教 了解行業操作
從事合規工作，李嘉明亦有為此進修法律課程。不過她坦言，讀書其實非必要，重點是要多作研究，看清楚運作，例如當時的工作要與不同部門主管溝通，她會主動向行內人求教，了解保險行業操作：「與主管訪談時不可予人沒頭沒腦的感覺，亦要了解對手，對方才不會敷衍了事。」

當市場都在談論金融科技產品發展時，往往忽略了金融監管科技方面，其實李嘉明在這範疇已研究多年，她表示銀行業發展離不開合規，而且必需要做，要如何安全合規地推出服務、產品，事前一定要清楚，在新舊法例中如何討論，與學者、律師、政府溝通等，最後才能了解如何聚焦人才配合。

與大學合作 培育監管科技人才
為了培訓人才，李嘉明表示香港金融科技協會（FTAHK）早前就與香港大學法律、創新、科技與創業實驗室（LITE Lab@HKU）宣布合作，推出監管科技（Regtech）技能提升計劃，該計劃可利用FTAHK金融科技生態系統包括金融機構、金融科技和解決方案供應商等，結合LITE Lab@HKU的教學方式，並配合金管局對銀行從業員的金融科技的增強能力框架（Enhanced Competency Framework：ECF）認證。

據了解，計劃目標是：1.發展金融科技技能和思維方式，及2.提高監管科技的採用率及配合金管局2020年關於轉變風險管理和合規白皮書。李嘉明指，香港金融科技協會的優勢在於人才及網絡，亦與不同國家有合作備忘，了解各國的技術及人才情況，與港大合作可設計出一個行業合用的課程，配合市場需求。

她分享指，接觸到一位地盤工地從業員討論合規問題，令她明白各行業都有合規需求，監管科技就是要幫助各行業提升技術轉型。

銀行財金業近年積極革新，對不同類型的人才需求有增無減。（資料圖片）

引《雁過留痕》 前人足迹尋機遇
由文學研究到加入財金行業，到現在接觸科技發展，熱愛文學及歷史研究的李嘉明坦言自己其實未離開過自身興趣，她現時亦經常參與文學會議，但同時亦參加不少科技活動，包括鬧哄哄的數字貨幣會議。

市場不斷討論數字貨幣發展，香港應如何部署時，李嘉明引用蘇軾《雁過留痕》一詞，她形容香港現時可能在雪地上觀察一樣，只看到雁的一部分，但看不同其背部，但雁會留下痕迹，即使走得較慢，但看清楚足迹，仍可看到機會及發展。在理性的科學發展上，又或是合規發展上，各方有不同看法，李嘉明認為她有軟性的文學特質，反而會幫助溝通，若有新科技發生，認為歷史都在重複及有軌迹，可以作為參考。

搶科技人才 心態比技術重要
亦正因財金行業變革，近年在追逐科技人才，李嘉明指就如當年她入行一樣，首先是：1.心態比技術更重要，他認為財金機構除了注意人才的硬技術外，更重要是注重人才的思維，而新入行者要留意社會發展及具國際視野。

她分享個人經驗指，入行多年在不同機構工作過，面對過人才流失，她坦言人才轉職快代表行業旺，亦代表社會反應靈活，人才轉職亦能增進視野，作為主管，她亦不介意吸納新鮮人。不過她亦坦言，企業本身亦要有理想部署，有建全體制才可以在人才流動暢旺時保持運作。

記者：彭振濠

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