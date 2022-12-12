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【新能源車】理想第三季虧損擴大 績後股價急瀉逾1成 大摩料明年可扭虧

股樓投資 11:52 2022/12/12

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理想汽車（02015）上周五（9日）公布業績，截至9月底止第三季虧損擴大至16.4億元（人民幣，下同），去年同期虧損2,151萬元；非公認會計準則第三季更由盈轉虧，錄得淨虧損12.4億元，去年同期有盈利3.36億元。

第三季收入總額達93.42億元，按年升20.2%。當中車輛銷售收入增長22.5%至90.5億元，而其他銷售和服務收入則減少23.9%至2.96億元。

理想今日（12日）股價顯著下跌，開市報83.7港元跌10.9%，之後最多曾跌12.7%低見82.05港元，截至上午11時半，股價報83.55港元，跌11.1%，成交額6.5億港元。

延伸閱讀：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股【見下頁

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其他新能源車股今日亦表現失色，小鵬汽車（09868）報41.5元，跌11.4%；蔚來（09866）報100.6元，跌5.1%；零跑汽車（09863）報28.9元，跌5.7%。比亞迪股份（01211）報210.6元，跌2%。

摩根士丹利發表報告，指集團目標於明年實現盈利，收入接近1,000億元，該行看好理想ER

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記者：李兆明

EV系列的市場前景，料成為明年銷售重點，推動集團毛利率維持在20%以上。該行給予理想「增持」評級，目標價為23美元。

 

 

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小鵬汽車－W（09868） 蔚來－SW（09866） 大行報告 零跑汽車（09863） 港股 汽車 目標價 銷售 比亞迪股份（01211）

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