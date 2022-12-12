【英國王室】查理斯公布聖誕節賀卡 新相攝於英女王逝世前數日

聖誕節即將來臨，英國王室每年會公布聖誕賀卡款式。英王查理斯三世公開今年聖誕卡款式，卡中相片為他和太太卡米拉的合照。是次為查理斯成為英王以來首款聖誕卡，據悉相片是兩人在英女王逝世前數日拍攝，當時他正出席一個慶祝英女王登基白金禧年的活動。

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查理斯（King Charles III）選擇作為聖誕卡相片攝於今年9月3日，即英女王逝世前5日，他仍為王儲。查理斯在相中身穿粗花呢絨（tweed）西裝，打紅綠及淺啡三色間條領帶。而卡米拉則頭戴深綠色帽，並配以珍珠耳環。兩人在相中皆面露微笑。

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賀卡左邊則印著祝賀聖誕節及新年的字句，上方亦有王室標記的壓花。

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當時查理斯正在蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire）出席活動，當地為慶祝英女王登基白金禧年興建一座橋，查理斯出席剪綵儀式，而英女王則因健康狀況不佳而無法出席。兩人當地其後還觀看了拔河等比賽。

查理斯夫婦過去選擇的賀卡相片風格亦非常日常，兩人去年的聖誕卡相片是一幅查理斯為卡米拉佩戴口罩的相片，很好地反應疫情在當年的影響。兩人亦曾選擇一幅並排坐在花園長椅上的相片，表情十分放鬆。

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責任編輯：李俊儀