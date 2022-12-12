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【中國開關】陶冬專訪：內地疫情最高峰或於1月中旬出現　「過去幾千年人類只消滅了天花病毒，其他都是共存」

宏觀解讀 11:30 2022/12/12

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【中國開關】陶冬專訪：內地疫情最高峰或於1月中旬出現　「過去幾千年人類只消滅了天花病毒，其他都是共存」

內地逐步放寬防疫措施，各省市均制定其防疫細則。瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬認為，內地的防疫政策從封堵為主轉向世界主流，正走向正確方向，預期第一輪的疫情高峰將在12月上中旬出現，最高峰可能會在1月的中旬出現，故農曆新年的防控措施鬆緊度將十分關鍵，但相信「回到動態清零是不可能」。

農曆新年的防疫措施鬆緊度將十分關鍵

陶冬稱，疫情的最高峰恰巧在農曆新年前出現，而農曆新年則是內地人口移動最多的時候，在人員大幅流動期間，究竟內地會採取完全開放，還是暫時限制人員流動的政策，將是兩個不同的路綫，這亦會決定內地未來經濟的走向。

「過去幾千年人類只消滅了天花病毒，其他（病毒）都是共存，共存就是大家不再在乎病毒的周期性起落。」

陶冬表示，經濟對於病毒的恐懼帶來了強制性措施，而強制性措施傷害了經濟活動，但實際上有疫情不代表經濟一定差，因為疫情期間大家可以如常出外，可以消費，但若「你把人關起來就沒消費了」。

不可以將外國防疫情况簡單地搬到中國

他又提醒，不可以將外國防疫情况簡單地搬到中國，因內地人沒有出現一個逐漸感染的過程，造成有一大批未受感染的人群，「我把它叫做『堰塞湖』，這堰塞湖裏面的水若一夜之間全部流下來的話，會出現很大問題，所以要看怎麼樣分流及紓緩」，其次是內地長者沒有接種疫苗的比例高，這與香港3月的情况相似。

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記者：陳韻妍

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經濟 疫情 傳染病 防疫措施 疫苗 陶冬 農曆新年 中國

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