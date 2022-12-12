▲ 【新股IPO】星空華文通過上市聆訊 曾製作《中國好聲音》等內地綜藝節目

曾製作《中國好聲音》、內地最大綜藝節目營運商星空華文上周五（9日）通過上市聆訊，中金及中信建投國際為聯席保薦人。星空華文上半年收入增加18%至1.83億元人民幣（人民幣，下同），虧損收窄45.4%至1190萬元。

星空華文截至上半年，音樂庫共有8,549項作品，包括現場錄音3,546個、簽約藝人歌曲共3,158首及1,845首個次及音樂作品；內地電影共757部。

星空華文計劃透過集資為綜藝、音樂、電影及劇集製作及營運提供資金；建設自有製作工作室及上海松江的其他節目製作設施，料面積為3.4萬平方米，資本開資涉1.36億元；資助團隊升級設備及軟硬件；擴大客群；投資燦星訓練營及學院，涉1000平方米及資本開支500萬元；營運時尚單品店、直播室及音樂主題書店，料分別為800平方米，書店為2000平方米；以及線下活動。

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記者：宋佩恩

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