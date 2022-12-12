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歐洲議會涉受賄4人被起訴 卡塔爾政府否認涉案

環球社會熱點 10:41 2022/12/12

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歐盟行政機構之一的歐洲議會傳出大醜聞，4人被指收受賄賂被拘捕及起訴，當中包括副議長之一的凱拉。有指行賄國家來自中東地區，外界盛傳涉案的卡塔爾政府已否認。

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歐洲議會所處的比利時首都布魯塞爾警方周日（11日）表示，6名人士因歐洲議會涉嫌受賄案而被捕，同時被控以多項罪名，包括參與有組織犯罪活動﹑洗黑錢及貪污，已有兩人獲釋。

據悉，被捕人包括其中一名歐洲議會副議長﹑來自希臘的議員凱拉（Eva Kaili）。凱拉上周五（9日）已被捕，亦遭停止議會及所屬政黨職務。議長（Roberta Metsola）上周六（10日）亦抵達比利時，監察一名議員居所被搜查。

比利時警方在上周五的16次搜查中，檢獲約60萬歐元現金（約491萬港元），同時沒收多部電腦及手提電話作進一步調查。

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布魯塞爾檢察官表示，調查人員懷疑有中東地區的海灣國家透過金錢及禮物，賄賂各議員幕僚，多月來左右歐洲議會的經濟及政府決策。當地媒體曾報稱，受懷疑國家伙現正舉率世界盃的卡塔爾。

卡塔爾政府發言人向法新社表示，對比利時調查歐洲議會涉貪一事毫不知情，表明指控卡塔爾涉案屬嚴重錯誤，強調政府行動完全符合國際法及規範。

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責任編輯：吳漢培

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