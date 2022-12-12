▲ 【香港經濟】陶冬專訪：香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」 港樓明年上半年跌幅未必少

香港今年經濟將再次收縮，市場憧憬明年中港通關下，香港經濟可重拾動力。不過，瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬接受本報專訪時認為，香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」（諺語，指疾病來得快，恢復得慢），目前仍受兩大問題困擾，短期要反彈有難度，2023年香港經濟會好一些，但仍受到很大挑戰，估計「本港樓價明年上半年跌幅料未必少」。

「過去半年我不斷出差，看到6個月前香港機場的情況與現在已大不同，但香港經濟要出現反彈，短期有難度，『病來如山倒，病去如抽絲』，（經濟復甦）一定要慢慢、一點一點來。」

海外很多地方已經完全開放，但到港還要做核酸

陶冬指，香港經濟存在兩大問題，第一是房地產下滑，第二是消費信心不足，不僅外來消費，連本地消費也不足。「海外遊客來的不多，因海外很多地方已經完全開放，但到港還要做核酸（檢測）。」

今年本港樓價累跌約14%至15%，陶冬認為，雖然樓價跌逾一成，但跌幅主要集中在最近數月，因港息於這幾個月才上升，「我相信明年香港房地產還在跌，起碼上半年的跌幅未必少」。

市場憧憬中港通關可帶動明年港樓反彈，但陶冬對此看法相對保守。「通關你看得太多是物理意義上的關，即人的走進走出，你看得太少的是資金的關，資金的流進流出，現在你可以拿一筆錢做實驗，你看你怎樣把在內地的10萬元移到香港？」

【陶冬專訪全文可看此】

另可見陶冬有關內地防疫的看法：內地寬防疫正確 料春節前疫情達高峰

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記者：陳韻妍