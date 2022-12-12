▲ 【新股IPO】海底撈分拆特海國際以介紹形式上市已通過聆訊 上半年人均消費25.8美元

海底撈 （06862） 7月有意分拆海外業務特海國際，上周五（9日）已通過聆訊，特海國際將以介紹方式上市，摩根史丹利及華泰為特海國際聯席保薦人。

特海國際按去年收入及自營餐廳覆蓋國家數計，為國際市場上最大中國餐飲品牌。截至6月底止上半年收入增82%至2.46億美元；期內虧損擴大8%至5572.3萬美元。特海國際指虧損擴大因美元升值以致匯兌虧損增加及上市開支。

以收入劃分，特海國際上半年餐廳經營收入按年增88.7%至2.4億美元；外賣收入則少30.3%至420.3萬美元；銷售火鍋調味品及食材等其他收入按年增8%至187.9萬美元。

上半年總客流量共930萬人次；日均翻桌率3次；人均消費25.8美元；每餐廳日均收入為14,200美元。

特海國際自2012年起於新加坡開設首間分店，截至12月2日於11個國家共有110間餐廳，涉泰國、越南、馬來西亞、印尼、日本、韓國、美國、加拿大、英國及澳洲。

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記者：宋佩恩