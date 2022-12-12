【侵權爭議】騰訊旗下Riot Games起訴網易　抄襲《特戰英豪》設計及遊戲形式等

▲ Riot Games近日在多地對中國遊戲開發商網易發起侵權訴訟，指網易打造的遊戲《超前戰區》 （Hyper Front）抄襲《特戰英豪》 （Valorant）。《超前戰區》的beta版本稱作「Project M」（圖）。

由騰訊持有、製作「英雄聯盟」（League of Legends，LoL）的美國遊戲公司Riot Games，近日在多地對中國遊戲開發商網易發起侵權訴訟，指網易打造的遊戲《超前戰區》 （Hyper Front）抄襲《特戰英豪》 （Valorant）的遊戲形式、角色設計、地圖及武器設計等。

綜合外電報道，Riot Games指其開發的第一人稱射擊遊戲《特戰英豪》，在2019年10月以「Project A」之名發布後不久，網易就啟動了手機射擊遊戲《超前戰區》的開發計畫，其beta版本則稱作「Project M」。

事實上，《超前戰區》在新加坡等地上線運作後，已有不少玩家認為該款遊戲幾乎就是《特戰英豪》。雖然網易作出了不少後續修改，然而Riot Games仍認定其手遊明顯抄襲《特戰英豪》，因此提出訴訟。

網媒《Polygon》引述消息指，有關訴訟將在英國、德國、巴西、新加坡法庭推出。據英國的訴訟案文件顯示，Riot Games指控兩款遊戲有多項相似之處，包括角色設計、地圖及武器設計等，甚至比較了武器的統計數據，證明兩款遊戲形式相似度高。

網易目前未對Riot Games發起的訴訟作任何評論。而有關訴訟亦尚未對網易構成影響，《超前戰區》仍可在Google Play Store與App Store正常下載。在Google Play Store中，更已累積超過100萬次下載。

責任編輯：張寶燕