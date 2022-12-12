【新股IPO】3新股首掛、花房集團高逾17%一手帳面賺490元　濠暻科技、高視醫療齊潛水

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【港股市況】ATM跌2至3% 碧服、新城發展挫逾一成 恒指低開306點（不斷更新）
3隻新股首掛，表現個別發展，3新股當中以花椒直播母企、內地直播娛樂服務商花房集團 （03611） 表現最好，首掛開報3.29元，較招股價2.8元高0.49元或17.5%，每手1000股計一手帳面賺490元。
內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技 （02440） 開報2.22元，較招股價2.73元低0.51元或18.68%，每手1000股計帳面蝕510元。
中國眼科醫療器械供應商高視醫療 （02407） 開報51.2元，較招股價51.4元低0.2元或0.39%，每手100股計帳面蝕20元。
花房集團超額認購32.44倍，集資淨額7240萬元，一手中籤率20%。濠暻科技超額認購95.73倍，集資淨額5940萬元，一手中籤率10%。至於高視醫療超額認購0.52倍，集資淨額2.83億元，一手中籤率100%，人人有份。
【新股IPO】花椒直播母企花房集團3611下限2.8元定價 超購32倍一手中籤率20%（附分配結果連結）
【新股IPO】內地物聯網濠暻科技2440超購近96倍 下限定價一手中籤率10%（附分配結果連結）
【新股IPO】高視醫療2407超額認購0.5倍 一手中籤率100%（附分配結果連結）
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責任編輯︰梁浩碩