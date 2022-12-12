【新股IPO】3新股首掛、花房集團全日升13%一手帳面賺350元　濠暻科技跌27%、高視醫療無升跌

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【投行花紅】華爾街投行據報削員工獎金池 大摩料至少削花紅30%、高盛此前傳減五成
3隻新股首掛，表現個別發展，3新股當中以花椒直播母企、內地直播娛樂服務商花房集團 （03611） 表現最好，首掛曾高見3.65元，較招股價2.8元高0.85元或30.4%；收報3.15元，升12.5%，每手（1000股）不連手續費計，一手帳面賺350元。
內地5G物聯網解決方案提供商濠暻科技 （02440） 開市報2.22元，較招股價低18.7%；收報2元，為全日低位，較招股價2.73元低0.73元或26.7%；每手（1000股）計帳面蝕730元。
中國眼科醫療器械供應商高視醫療 （02407） 開報51.2元，最低見47.9元，較招股價51.4元低3.5元或6.8%；收報51.4元，無升跌，成交額2610萬元。
花房集團超額認購32.44倍，集資淨額7240萬元，一手中籤率20%。濠暻科技超額認購95.73倍，集資淨額5940萬元，一手中籤率10%。至於高視醫療超額認購0.52倍，集資淨額2.83億元，一手中籤率100%，人人有份。
【新股IPO】花椒直播母企花房集團3611下限2.8元定價 超購32倍一手中籤率20%（附分配結果連結）
【新股IPO】內地物聯網濠暻科技2440超購近96倍 下限定價一手中籤率10%（附分配結果連結）
【新股IPO】高視醫療2407超額認購0.5倍 一手中籤率100%（附分配結果連結）
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責任編輯︰梁浩碩