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【職場熱話】打工仔年過半百裁員轉工 6天工作月入僅1.4萬 公司一規定「MEAN到不得了」

理財智慧 17:29 2022/12/12

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疫情下市道欠佳，有公司因而結業裁員，影響到打工仔失業要再搵工，有網民近日在Facebook專頁「奴工處」發帖，指自己年過半百遇上公司裁員，返新工月薪變了只得1.4萬元，公司更有一個規定令他概嘆「Mean到不得了」。

事主新公司的遭遇：

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對於事主的遭遇，引起網民熱烈討論，普遍網民均認為該公司的規定不合理，更建議事主若找到新的工作，便應立即辭職，更有人直言「做Uber或的士佬好過」。

網民回應：

老實講唔覺得搵工市度差，只是僱主壓榨，騎牛搵馬！搵到好就走吧！

照Take offer但照搵工，見工就射波，做夠2個月3個星期就俾7日notice走人

馬死落地行，無其他選擇咪做住先，一路做一路搵，功夫不負有心人

大假唔到自己揀，明既，但可以無病假架咩？

1.4萬 交租都唔夠啦

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責任編輯：李兆明

 

 

 

 

 

 

 

 

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