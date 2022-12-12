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【港股市況】ATM跌2至3%　碧服、新城發展挫逾一成　恒指低開306點（不斷更新）

股市 09:37 2022/12/12

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港股市況不斷更新

港股回吐低開約300點。ATM跌2%至3%，碧服 （06098） 、新城發展 （01030） 挫逾一成，開拓藥業 （09939） 跌逾9%，恒指低開306點，開報19594點，科指跌2.5%，報4258點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：34】理想汽車 （02015） 跌逾11%，蔚來 （09866） 跌5%，小鵬汽車 （09868） 跌逾7%。

【業績｜電動車】理想汽車第三季經調整虧損12.4億元人幣、美股盤前跌逾5%　目標末季交付最多4.8萬輛

【電動車】電動車新勢力高層辭任潮　理想汽車總裁沈亞楠年底交棒、小鵬CEO助理「個人身體原因」離職

【09：33】【新股IPO】3新股首掛、花房集團高逾17%一手帳面賺490元　濠暻科技、高視醫療齊潛水

【09：21】ATM跌2%至3%，碧服 （06098） 、新城發展 （01030） 挫逾一成，開拓藥業 （09939） 跌逾9%，恒指低開306點，開報19594點，科指跌2.5%，報4258點。

【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股　套現逾50億元

【配股潮】開拓藥業以先舊後新配售4200萬股、折讓近1成　集資約5億元

【09：13】【名家看法】工銀國際紀春華：短綫市場波動加大　料港股首階段估值修復至10倍水平

【09：13】期指報19583點，跌363點或1.8%。

【08：59】奧威控股 （01370） 今日復牌。

【08：58】內地直播平台花房 （03611）  、眼科高視醫療 （02407）  及物聯網濠暻科技 （02440） 今日掛牌，3股暗盤個別發展。

【新股IPO】三新股暗盤表現迥異　花房暗盤最多賺450元、高視賺260元、濠暻蝕440元

【08：52】恒指黑期跌約266點，報19640點，道指期貨跌34點，報33707點。

【08：37】【配股潮】新城發展折讓近14%配股　淨籌19.4億用作償還境外債

【08：27】【新股IPO】內地多品牌化妝品公司上美股份2145今日起招股　一手入場費約3010元

【08：09】【新股IPO】思派健康314今日起招股　一手入場費約3758元

【08：00】【香港樓市】摩通梁啟棠：樓價將再跌8%惟跌幅集中明年上半年　「若重新開關，內地人買樓比例或增至19%」

【07：45】港股ADR收報19557點，跌343點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報47.28元，較港收市價高0.08元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報317.04元，較港收市價低8.56元或2.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.9元，較港收市價低2.95元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美國聯儲局本周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股上周五走勢，美股尾市跌勢加劇，道指上周五跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌249點　美團ADR低港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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