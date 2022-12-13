【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）

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美國今晚公布CPI，摩根大通預期，如果美國CPI疲弱，可刺激美股急升1成，道指大升528點，不過夜期收市跌80點，收報19362點，藍籌股ADR亦全綫偏軟，阿里巴巴美股及美團ADR低港股2.4%，中概股指數跌幅收窄至2.8%，收報6794點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 171.93 -2.0% 騰訊ADR 314.52 -1.0% 滙豐ADR 47.37 -0.5% 阿里巴巴美股 86.90 -1.6%

北水吸資近64億 21億買國指ETF

憂慮內地疫情升溫，港股回吐，北水借勢追入63.7億元，並主要掃ETF，國指ETF （02828） 及盈富基金 （02800） 獲北水加倉21億及17.5億元，北水亦掃碧桂園孖寶，其中，6.2億元淨入碧桂園服務 （06098） 。而今日大升逾5成的山東新華製藥 （00719） 錄淨沽408萬元，阿里健康 （00241） 及平安好醫生 （01833） 亦走資1822萬及1183萬元。

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ATM跌2至7% 碧服挫17%、新城發展跌逾16% 恒生指數跌437點

港股回吐逾400點。ATM跌2%至7%，碧桂園服務 （06098） 挫17%，新城發展 （01030） 跌逾16%，平安好醫生 （01833） 拗腰倒升逾1%。恒生指數低開306點，其後走勢反覆向下，尾市跌逾500點，低見19366點，恒指全日跌437點，收報19463點，成交1587.5億元。科指跌4%，報4192點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 47.60 +0.9 +12 9 石藥 8.57 +3.0 +3 15 中電 56.85 +0.9 +1 16 騰訊 317.60 -2.5 -40 11 阿里巴巴 88.35 -3.8 -61 25 美團 175.40 -7.0 -98 -37

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌80點，收報19362點

【23：30】夜期再下跌120點

【18：48】恒指夜期升104點，報19546點。

【16：10】ATM跌2%至7%，碧桂園服務 （06098） 挫17%，新城發展 （01030） 跌逾16%，平安好醫生 （01833） 拗腰倒升逾1%，恒指跌437點，收報19463點，成交1587.5億元。科指跌4%，報4192點。

【16：00】恒指U盤前跌451點，報19449點。

【15：49】聯防聯控機制發布關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知，平安好醫生 （01833） 倒升4%，阿里健康 （00241） 跌幅收窄至逾1%，京東健康 （06618） 跌逾4%。

【內地疫情】聯防聯控機制：做好新冠肺炎互聯網醫療服務 平安好醫生拗腰反彈

【15：39】【新股IPO】吉利據報分拆極氪於美國紐交所上市、冀集資78億元 若成事將是年半以來首隻中概股在美掛牌

【15：37】美團挫8%，阿里巴巴跌逾4%，騰訊跌逾2%，恒生指數尾市跌500點。

【15：21】港股尾市跌近500點，低見19400點，科指跌4.3%。

【15：10】美團 （03690） 捱沽，尾市跌逾8%，低見173.1元。

【15：04】舜宇 （02382） 尾市跌逾12%，低見93.65元。

【15：01】美團 （03690） 跌近8%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【14：52】【2023展望】凱基亞洲溫傑：明年恒指樂觀可見23,300點 薦9隻股份

【14：49】山東新華製藥 （00719） 升幅擴大至52%，破頂高見13.38元。公司此前表示，正加班加點生產布洛芬片、維生素C片等市場急需藥品。

【14：30】【大行報告】高盛：憂內地疫情升溫或導致賭收令人失望+好消息已反映 濠賭股短線股價波動性將大增

【14：24】基石科技 （08391） 午後破頂高見3.59元後，股價倒跌挫逾5成，低見1.37元，成交1.5億元。

【14：15】商湯 （00020） 最新轉跌3%，低見2.3元，今早曾逆市升半成高見2.54元。

【13：40】【新股IPO】FWD傳上市前融資 李澤楷據報投資2億美元

【13：34】【內地疫情】石四藥旗下多個產品被納入疫情防護家庭常備藥品目錄 料阿比多爾和阿奇黴素可帶來突破性增長

【13：33】大市跌勢略喘定，恒指跌近350點，報19557點，跌343點，科指跌3%，報4237點。

【13：15】港股午後跌約450點，報19446，跌454點，科指跌3.9%，報4198點。

【13：13】美團 （03690） 跌幅擴大至逾7%，低見174.7元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 最新跌約3%。

【13：01】美團 （03690） 午後初段跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：00】恒指午後初段跌約380點，報19520點，科指跌3.3%，報4225點。

【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

【12：17】【中國經濟】恒生調低今年內地經濟增長預測至3.5% 房地產投資和私人消費仍然相對低迷

【12：00】港股見回吐，恒生指數半日跌374點，報19525點，成交953億元。科指跌3.3%，報4225點。美團 （03690） 跌近6%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，濠賭股見回吐，金沙 （01928） 跌近3%，銀娛 （00027） 跌3%。本港消費股周大福 （01929） 0.4%，六福 （00590） 0.7%，莎莎 （00178） 升3%。另外，翠華 （01314） 升逾8%。

【11：36】內地股市半日向下，上證跌0.6%，深證跌0.6%，創業板指跌0.4%。

【11：25】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌幅擴大至逾3%，低見25.4元。

【11：23】美團 （03690） 跌近6%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，大市跌幅擴大至約410點，報19492點，科指跌3.6%，報4211點。

【11：21】港龍中國地產 （06968） 升幅擴大至逾45%，高見1.2元。

【11：15】碧桂園服務 （06098） 跌逾16%，新城發展 （01030） 跌逾13%，開拓藥業 （09939） 跌逾12%。

【11：06】【新股IPO】星空華文通過上市聆訊 曾製作《中國好聲音》等內地綜藝節目

【11：04】大市最新跌約350點，報19545點，跌355點，科指跌3.2%，報4229點。

【10：45】新東方在綫 （01797） 最新跌8%，低見41.5元。

【10：45】【內地疫情】路透：中國監管機構與大型銀行憂疫情趨嚴峻 北京員工採分批回辦公室工作安排

【10：36】滙豐 （00005） 股價逆市靠穩升0.7%，友邦 （01299） 跌近0.1%，中移動 （00941） 跌0.5%，港交所 （00388） 跌2%。

【10：31】內房股向下，中海外 （00688） 跌逾3%，潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌近2%，龍湖 （00960） 跌近8%，雅居樂 （03383） 逆市升近1%。

【10：29】濠賭股轉跌，其中藍籌金沙 （01928） 跌逾2%，銀娛 （00027） 跌逾1%。

【10：29】【新股IPO】海底撈分拆特海國際以介紹形式上市已通過聆訊 上半年人均消費25.8美元

【10：27】山東新華製藥 （00719） 逆市升逾25%，破頂高見10.9元。

【10：25】舜宇 （02382） 跌幅擴大至一成，低見95.85元。

【10：23】【香港經濟】陶冬專訪：香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」 港樓明年上半年跌幅未必少

【10：17】美團 （03690） 跌幅擴大至半成，低見178.6元。

【10：10】大市最新跌約304點，報19596點，科指跌2.7%，報4251點。美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【10：07】本港消費股周大福 （01929） 升逾3%，六福 （00590） 升逾2%破頂，莎莎 （00178） 升逾7%破項。另外，翠華 （01314） 升一成，大快活 （00052） 升1%。

【中國通關】傳中港農曆新年前通關 港人或被允許免隔離前往內地

【10：04】舜宇 （02382） 公布11月數據後，股價跌逾8%，低見98.1元。

【舜宇2382】智能手機市場需求較淡 舜宇11月手機鏡頭出貨量按年跌26%

【10：03】雙財莊 （02321） 反彈18%，高見0.59元。

【10：03】商湯 （00020） 逆市升5%，高見2.54元。

【商湯20】軟銀首度披露減持1294.8萬股商湯、賬面蝕13.7% 料自6月底沽出貨值1.24億商湯

【09：50】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市升一成，高見219元，快手 （01024） 升逾1%，高見71.45元。

【09：46】翠華 （01314） 逆市升逾16%，破頂高見0.36元。

【09：44】丘鈦科技 （01478） 跌逾3%，低見4.61元。

【手機設備股】丘鈦科技11月攝像頭模組銷量按年跌23.5% 指紋識別模組增4.5%

【09：39】金沙 （01928） 升逾2%，銀娛 （00027） 升近0.1%。另外，永利 （01128） 升近2%，美高梅 （02282） 升逾2%，澳博 （00880） 升0.4%，新濠 （00200） 升逾2%。

【澳門防疫】澳門12.12起入公共場所毋須掃碼 僅4類場所須出示健康碼 餐飲聚會不限人數

【09：34】理想汽車 （02015） 跌逾11%，蔚來 （09866） 跌5%，小鵬汽車 （09868） 跌逾7%。

【業績｜電動車】理想汽車第三季經調整虧損12.4億元人幣、美股盤前跌逾5% 目標末季交付最多4.8萬輛

【電動車】電動車新勢力高層辭任潮 理想汽車總裁沈亞楠年底交棒、小鵬CEO助理「個人身體原因」離職

【09：33】【新股IPO】3新股首掛、花房集團高逾17%一手帳面賺490元 濠暻科技、高視醫療齊潛水

【09：21】ATM跌2%至3%，碧服 （06098） 、新城發展 （01030） 挫逾一成，開拓藥業 （09939） 跌逾9%，恒指低開306點，開報19594點，科指跌2.5%，報4258點。

【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股 套現逾50億元

【配股潮】開拓藥業以先舊後新配售4200萬股、折讓近1成 集資約5億元

【09：13】【名家看法】工銀國際紀春華：短綫市場波動加大 料港股首階段估值修復至10倍水平

【09：13】期指報19583點，跌363點或1.8%。

【08：59】奧威控股 （01370） 今日復牌。

【08：58】內地直播平台花房 （03611） 、眼科高視醫療 （02407） 及物聯網濠暻科技 （02440） 今日掛牌，3股暗盤個別發展。

【新股IPO】三新股暗盤表現迥異 花房暗盤最多賺450元、高視賺260元、濠暻蝕440元

【08：52】恒指黑期跌約266點，報19640點，道指期貨跌34點，報33707點。

【08：37】【配股潮】新城發展折讓近14%配股 淨籌19.4億用作償還境外債

【08：27】【新股IPO】內地多品牌化妝品公司上美股份2145今日起招股 一手入場費約3010元

【08：09】【新股IPO】思派健康314今日起招股 一手入場費約3758元

【08：00】【香港樓市】摩通梁啟棠：樓價將再跌8%惟跌幅集中明年上半年 「若重新開關，內地人買樓比例或增至19%」

【07：45】港股ADR收報19557點，跌343點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報47.28元，較港收市價高0.08元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報317.04元，較港收市價低8.56元或2.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.9元，較港收市價低2.95元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局本周加息、PPI通脹數據，以及俄羅斯的地緣政治危機，壓抑美股上周五走勢，美股尾市跌勢加劇，道指上周五跌305點或0.9%，報33476點；標指跌29點或0.7%，報3934點；納指跌77點或0.7%，報11004點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩