▲ 【新股IPO】內地多品牌化妝品公司上美股份2145今日起招股 一手入場費約3010元

上美股份 （02145） 今日（12日）起至15日招股。內地一家多品牌化妝品公司上美股份計劃發行3695.8萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎25.2元至29.8元，集資最多11億元，每手100股，一手入場費3010.03元，預期將於12月22日掛牌，摩根大通、中金公司及中信証券為聯席保薦人。

上美股份專注於護膚品及母嬰護理產品的開發、製造及銷售，成功創立韓束、一葉子及紅色小象等品牌，今年首6個月收入12.62億元人民幣，按年倒退31.08%，母公司擁有人應佔利潤6530萬元人民幣，按年縮窄62.6%。

所得款項淨額約32%用於品牌建設活動，12.2%用於提升研發能力，19.8%用於加強生產及供應鏈能力，約18%用於增加銷售網絡的廣度和深度，加強產品的滲透率，8%用於改善數字化及信息基礎設施，9.9%用作營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩