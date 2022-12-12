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【新股IPO】思派健康314今日起招股　一手入場費約3758元

新股IPO 08:09 2022/12/12

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【新股IPO】思派健康314今日起招股　一手入場費約3758元

思派健康 （00314） 今日（12日）起至15日招股。騰訊 （00700） 有份投資的思派健康計劃發行9919.4萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股18.6元，集資最多1.8億元，思派健康每手200股，一手入場費3757.5元，預計將於12月23日掛牌，摩根士丹利及海通國際為聯席保薦人。

思派健康主要從事特藥藥房業務、醫生研究協助業務及健康保險服務，截至6月底止6個月收入為18.9億元人民幣，按年增長21.8%，母公司擁有人應佔虧損大幅收窄至3.5億元人民幣，相對去年同期虧損25.1億元人民幣。

騰訊集團實體共持有思派健康27.77%股權，為最大機構股東。

所得款項淨額約87%預期將用於業務擴充，13%用於技術研發及提升我們的技術基礎設施。

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責任編輯︰梁浩碩

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