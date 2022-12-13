【零售自動化】疫情加速網銷　自動化能力是成敗關鍵？

在過去數年，零售商均面臨著前所未有的挑戰。 新冠疫情推動網上零售額，其增幅比疫情之前高出兩到五倍，同時亦驅使許多零售商迅速擴大或加強其電子業務。

在香港，預計 2022-2025 年電子商務營業額將增長約一成五，到 2025 年市場規模將達致 379.6 億美元。在中國內地，預計 2022 年市場規模更已高達 14,120 億美元，預期增幅亦相若。

這些消費行為的轉變是不可逆轉的。 根據最近一份著眼於2022 年零售業前景的德勤報告，行業領導者正在擴展他們的數碼能力，並設法讓員工為未來做好準備。

面對零售業的新紀元，企業必須快速作出調整，而那些蓬勃發展的企業正設法借助智能自動化 (IA) 的力量。 事實上，德勤報告發現，82% 的業內領導者表示 「盡可能實現自動化將是優先工作」，亦有67% 的受訪者將電子商務和網上購物列為最重要的投資領域。

在疫情和不斷變化的市場需求中，不同零售企業的表現不一，那些靈活和創新的企業則收獲最豐。 智能自動化和數碼勞動力在充滿未知和不斷變化的市場中發揮了關鍵作用，為企業提供了蓬勃發展所需的敏捷性和彈性。

數碼工作者推動轉型

雖然數碼轉型一直以來是零售商的策略性重點方向，許多零售商早在十年前就開始了轉型計劃，但系統更新可能涉及大量開發資源，並且要實現規模化可能要承受風險和高昂的成本。 創建新系統的路線圖甚至更新現有系統都需要大量的規劃和 IT 資源。

在一個亞洲自動化展示會上，一間國際零售商就分享了其利用智能自動化加速本來需要數年才能完成的數碼轉型項目的洞見。

企業可以利用數碼員工在虛擬層面整合傳統基礎架構，操作數碼和網上營運，而不必對傳統技術和系統進行全面更換。數碼員工能夠與傳統系統進行數碼交互，從而實現簡單、無代碼的自動化，使企業能夠非常快速地開發和執行自動化流程。

零售商能夠在傳統技術之上開發他們需要的架構，而不需要替換。 例如，為了確保網下和網上價格、促銷和規則（例如購買限制）的變動一致，零售商必須整合其網上平台與傳統系統和企業資源規劃 (ERP) 系統 ，這個過程往往漫長而乏味。 作為一個解決方案，部署數碼員工則可從每個系統中提取和同步數據，而無需整合或調用可能佔用更多時間和成本的新開發程序。

客戶服務中心是另一個因疫情而承受巨大壓力的領域。 最初，零售商不得不在幾天內將其整個服務中心轉變為遠程工作模式。 由於網上交易激增，客戶對服務中心員工的需求亦顯著增加。 使這問題更加複雜的是， 有70% 的零售業管理層表示，預計今年員工將出現短缺，並將影響業務增長。

為了應對這些挑戰，這間國際零售商表示，他們正在使用數碼員工進行恆常的、基於流程的工作，因此可騰出員工更多時間與客戶緊密聯繫，為他們提供所需的支援和關注。

數碼員工還可以被部署來收集不同系統的客戶數據，協助預測客戶的查詢，從而提供更快、更優秀的客戶支援體驗。 毫無疑問，數碼員工提供了至關重要的營運支援，讓零售企業在艱難時期繼續提供無縫的客戶體驗，這是 96% 的消費者現時所期望的。

很多因疫情在營運客戶服務中心所產生的變化都不太可能逆轉。 事實上，隨著市況開始回復到疫情前，零售商將繼續利用智能自動化為其客戶和員工提供更好的體驗。 最後，這家國際零售商亦表示他們計劃在商店內部署自動化、人工智能和機器學習技術，以減少員工流失所帶來的問題，並為客戶提供更優秀的服務。

有動機的智能自動化

相信過去兩年的商業環境，促使不少零售商已將數碼勞動力視為策略性資源之一。許多處於自動化旅程早期階段的零售商曾將數碼員工視為單純的技術工具，用於解決單個流程中的特定痛點或提供特定業務領域營運效率的衡量標準。

這種技術性自動化策略雖然有一定的價值，但零售商並不能受惠於數碼勞動力真正的力量。 許多企業已經從這種方向轉向策略性，將其自動化策略與更廣泛的業務計劃同步，因而為企業的自動化規模化提供了明確的方向，以支援業務實現其目標。

這場疫情讓很多零售商看到了智能自動化的革命性潛力。 他們現在意識到它有能力讓企業重新構思他們的營運和資源模式以及他們與客戶互動的方式。 從董事會和行政人員，到客戶服務中心的員工，零售業務的所有領域都能意識到這點。

近年來，亞洲各地的零售商在營運中變得更具彈性和敏捷。 這種新興的快速創新思維將在疫情後保持，從而促進整個行業的商業營運模式。 毫無疑問，隨著零售商繼續推動轉型並實現技術性和策略性目標，零售業採用數碼勞動力的趨勢將繼續加速。