【名家看法】惠理蘇俊祺：央行對明年加息路徑指引為關鍵　港股短綫調整屬買入機會

美國本周將公布11月CPI數據，市場料按年升幅將回落0.4個百分點至7.3%，核心CPI回落0.2個百分點至6.1%，按月則均升0.3%。惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺指，通脹放緩速度是關鍵，也要特別關注服務端通脹和工資增長。他又指，若按月增幅低過市場預期，市場將憧憬加息周期接近尾聲，高於預期則可能需要消化更長的加息路徑。

蘇俊祺料，儲局是次加息未必有大驚喜，相反，由於歐洲通脹仍在上升，歐央行加息50或75點子的不確定性更高。但他強調，各央行對明年加息路徑的指引最重要。

由於市場已大致消化通脹回落及加息放緩，除非大幅超預期，否則市場未必會大幅異動，而香港目前更為關注中國重啟及經濟論壇，對儲局議息反應或較細。

港股將迎來估值修復

內地開始放寬防控措施，蘇俊祺提醒，未來防疫政策的放鬆不會一蹴而就，新增的確診數也有可能上升，加上市場已大幅反彈，港股或會出現調整，但任何大的回調，都是好的長綫買入機會，預期明年經濟修復增長動力後，港股市盈率有可能回到約9倍水平，即有兩至三成上升空間。

惠理看好中國股市，因已發展市場如歐美明年可能進入經濟衰退，中國則可能由今年的低增長回到高增長的周期，相信只要企業和居民對於經濟的信心回暖，龐大的存款有效轉化為消費和投資。

該行又指，中國現在為全球通脹最低的主要國家，令政府有進一步減低實質借貸利率的空間。同時，市場可能低估了放寬防疫政策對消費的影響。所以明年如果放寬的速度加快，有可能令實際經濟增長超出預期。

惠理長綫看到三類企業，包括（1）受惠於財富管理業務增長的金融企業、（2）受惠於疫後復蘇和消費升級的企業，以及（3）受惠於科技創新的優秀企業。

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編輯：袁諾曦