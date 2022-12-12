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【香港樓市】摩通梁啟棠：樓價將再跌8%惟跌幅集中明年上半年　「若重新開關，內地人買樓比例或增至19%」

Hot Talk 08:00 2022/12/12

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【香港樓市】摩通梁啟棠：樓價將再跌8%惟跌幅集中明年上半年　「若重新開關，內地人買樓比例或增至19%」

本港樓價今年來累跌約14%，摩根大通亞洲地產研究主管梁啟棠接受本報訪問時認為，困擾樓市的三大負面因素正逐步消失，最差情況已於2022年發生，雖然樓價仍會再跌8%，但隨息口見頂、中港逐漸放寬防疫措施、人才流失高峰已過，相信跌幅主要集中於明年上半年。

梁啟棠相信，「明年樓市氣氛將會有幾大轉變」，因此最看好住宅前景，預期明年4至5月樓價會見底，其次為零售，寫字樓居末。

樓市減辣的機會好微

市場關注樓市措施會否「減辣」，他指，住宅價格自高位回落約18%，今年來約跌14%，但自09年量化寬鬆開始，本港樓價仍升約170%至190%，所以樓價實際跌幅有限，政府減辣的機會好微。

大摩料2023年本港樓價反彈5%【下一頁】

「目前不是適當時間去旅鬆辣招，因樓價上升增加生活成本，對吸引人才未必有正面作用，甚至可能影響香港競爭力。」

疫情前內地人佔本港置業人數比例約13至14%，中港封關後，2020年中降至7%。梁啟棠稱，隨在港內地人買樓人數增加，目前內地人買樓比例已回升至13%，「若重新開關，意味內地人買樓比例可能會增加至19%」。

相關文章：【香港樓市】法外貿銀行：明年本港樓價料跌12%　樓市跌浪料到2024年才回穩

相關文章：【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓

記者：陳韻妍

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