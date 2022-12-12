【名家看法】瑞士百達資管黃思遠：美國利率或6厘才見頂　美股投資聚焦兩大點

美國聯儲局下周議息，瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠接受本報專訪時指，加息步伐將會放緩，但美國部分行業可能較預期健康，美國企業及家庭資產負產表維持強勁，相信終端利率可能會超過市場預期，不排除達5.5厘至6厘，並會持續一段時間，未必會迅速減息。

美股盈利仍要下調 惟市場已消化

市場料12月美國加息50點，意味聯邦基金利率將推升到4.25厘至4.5厘，黃思遠指，利率只是「一個徵兆（symptom）」，貨幣政策要視乎整體貨幣供應增長，而美國現時正處於收縮中，因美國「在疫情踩油太耐」，要逐步解決過去兩年的過剩貨幣供應。

宏觀環境不明朗，流動性亦減少，今年美股表現不理想，企業盈利亦下調。黃思遠認為，美國經濟將會溫和衰退，美股盈利仍要修正，但相信不是高雙位數的下調，市場亦已大致消化。同時，若沒有嚴重衰退，參考過去數據，美股大型跌浪後，未來12個月指數價格回報逾20%，24個月回報達約30%，故認為投資者不需要一面倒悲觀。

選股緊盯企業成本控制及資本回報

黃思遠指出，明年投資者將聚焦於成本控制及資本回報（ROC），即使企業增長可能稍為低於預期，股價沒有突圍而出，但若趁調整時做好成本控制，長綫增長前景亦好，反而更獲資金青睞。

他偏好大型股多於中小型股，因營運、競爭優勢、靈活度均較佳，供應鏈也較具分散風險能力。而且，股市見底與企業違約周期見頂約有一至兩年的差距，公司愈細，再融資困難更大，故要審慎挑選，但仍看好在細分領域具領導地位的小型股。

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記者：袁諾曦