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【內銀股】人行：金融機構應避免「運動式」減碳

股市 23:25 2022/12/11

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【內銀股】人行：金融機構應避免「運動式」減碳

人行副行長宣昌能在上海外灘峰會發言，指金融機構應持續提高對綠色低碳經濟活動的識別能力，積極應對氣候變化相關金融風險，避免簡單機械的「去煤化」和「運動式」減碳，助力綠色低碳發展行穩致遠。

宣昌能表示，近年國際出現不少「閃電式減碳」的聲音，一些金融機構一刀切簡單化將所有與煤電企業相關活動列為「禁止融資」類別，俄烏衝突爆發後，歐洲出現能源危機，一些曾大力呼籲放棄煤炭的歐洲國家，不得不宣布重啟煤電廠或採取措施支持煤電項目。

人行：碳達峰碳中和目標不可能一蹴而就

宣表示，中國受資源稟賦、經濟發展階段等因素制約，對化石能源依賴程度較高，低碳轉型任務更重、更具挑戰性。個別地區在推動能源轉型過程中，存在「未立先破」的現象，未能處理好穩和進的關係。碳達峰碳中和目標不可能一蹴而就，要堅持穩中求進、先立後破，統籌好當前與長遠，妥善處理能源轉型、經濟發展、民生保障之間的關係。

他又指，中國金融機構資產中，高碳行業信貸資產佔比較高，氣候變化和低碳轉型會對財富格局和資產管理行業影響重大，一些金融機構過快退出化石能源等高碳資產，將增加轉型風險；若過慢退出高碳資產，既不利於實現碳達峰碳中和目標，同樣也會加大金融風險。

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編輯：胡學能

港股 碳中和 ESG 國有內銀股 中小內銀股 能源危機 中國人民銀行 金融 中國

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