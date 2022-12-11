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【小米發布會】小米發布新一代旗艦「小米13系列」　起價3999元人民幣

股市 23:01 2022/12/11

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小米 （01810） 今於內地舉辦年度旗艦發布會，發布小米13系列。作為與德國徠卡（Leica）合作的第二代設備，小米13系列引入了新的光學和計算能力，配備了徠卡真彩成像、徠卡75毫米浮動長焦鏡頭，並提供源自小米12S Ultra的專業相機功能，包括徠卡光學和兩種攝影風格。小米13系列採用全新設計，具有最新的Snapdragon® 8 Gen 2的性能，以及小米的Surge電池管理系統。小米13系列在內地官方銷售渠道的售價3,999元人民幣起。

今日的發布的新品包括：「小米13」、「小米13 Pro」、擁折疊屏的「小米MIX Fold 2」、半入耳式降噪耳機「小米Buds 4」、智能腕錶「小米Watch S2」，7單元高保真智能音箱「小米Sound Pro」、小米萬兆路由器、小米迷你主機等。

小米13 Pro。（小米網站截圖）

小米指，小米13系列搭載最新MIUI 14系統，系統空間佔用得以大幅優化，將不可移動的系統應用削減至8個。MIUI 14提供新的小工具，加強設備上的私隱保護，並提供設備互聯的新功能。

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編輯：胡學能

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