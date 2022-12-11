▲ 【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲 美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）

外圍本周迎來「超級議息周」，緊盯美國聯儲局、英倫銀行及歐央行議息會議，料齊加息50點子，而明年加息路徑預測將是今年最後一次議息會議的重中之中。另外，通脹數據亦會於本周出爐，其中，市場預期11月美國CPI按年升幅將回落0.4個百分點至7.3%，核心CPI回落0.2個百分點至6.1%，按月增長則預期均升0.3%。

美國聯儲局為環球央行的風向標，由於儲局已多次大手加息75點子，加上美國通脹數據開始回落，是次加息50點子幾乎無懸念。綜合投資界分析，今次議息聚焦三大要點，包括1）議息前夕公布的美國CPI數據，關注其放緩趨勢，2）點陣圖中對利率的最新預期，及最新的美國經濟預測，3）儲局主席鮑威爾在記者會上對加息步伐的看法。

值得留意是，美國製造業PMI、美國先期零售數據對經濟狀況也有重要啟示，投資者亦要關注。

美股三大指數上周下跌，標指全周跌3.3%，道指跌2.8%，納指跌2.6%。

外圍本周重點數據 日期 項目 預測 前值 13/12/22 美國11月CPI（按年） 7.30% 7.70% 美國11月核心CPI（按年） 6.10% 6.30% 14/12/22 美國11月進口物價指數（按月） －0.5% －0.2% 美國11月出口物價指數（按月） －0.5% －0.3% 英國11月CPI（按年） 10.90% 11.10% 15/12/22 美國FOMC利率決策 4.25%-4.5% 3.75%-4% 歐洲央行利率決策 2%-2.75% 1.5%-2.25% 英倫銀行利率決策 3.50% 3.00% 美國11月先期零售銷售（按月） －0.2% 1.30% 美國首次申領失業救濟金人數 23.2萬 23萬 美國連續申領失業救濟金人數 165萬 167.1萬 16/12/22 美國12月標普製造業PMI 47.9 47.7 歐元區11月CPI終值（按年） 10.00% 10.00%

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編輯：袁諾曦