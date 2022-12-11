【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）

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【ESG爭議】美國第九大公共養老基金投資顧問要求貝萊德CEO辭職 稱其ESG主張與養老金宗旨相悖
外圍本周迎來「超級議息周」，緊盯美國聯儲局、英倫銀行及歐央行議息會議，料齊加息50點子，而明年加息路徑預測將是今年最後一次議息會議的重中之中。另外，通脹數據亦會於本周出爐，其中，市場預期11月美國CPI按年升幅將回落0.4個百分點至7.3%，核心CPI回落0.2個百分點至6.1%，按月增長則預期均升0.3%。
美國聯儲局為環球央行的風向標，由於儲局已多次大手加息75點子，加上美國通脹數據開始回落，是次加息50點子幾乎無懸念。綜合投資界分析，今次議息聚焦三大要點，包括1）議息前夕公布的美國CPI數據，關注其放緩趨勢，2）點陣圖中對利率的最新預期，及最新的美國經濟預測，3）儲局主席鮑威爾在記者會上對加息步伐的看法。
值得留意是，美國製造業PMI、美國先期零售數據對經濟狀況也有重要啟示，投資者亦要關注。
美股三大指數上周下跌，標指全周跌3.3%，道指跌2.8%，納指跌2.6%。
|外圍本周重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|13/12/22
|美國11月CPI（按年）
|7.30%
|7.70%
|美國11月核心CPI（按年）
|6.10%
|6.30%
|14/12/22
|美國11月進口物價指數（按月）
|－0.5%
|－0.2%
|美國11月出口物價指數（按月）
|－0.5%
|－0.3%
|英國11月CPI（按年）
|10.90%
|11.10%
|15/12/22
|美國FOMC利率決策
|4.25%-4.5%
|3.75%-4%
|歐洲央行利率決策
|2%-2.75%
|1.5%-2.25%
|英倫銀行利率決策
|3.50%
|3.00%
|美國11月先期零售銷售（按月）
|－0.2%
|1.30%
|美國首次申領失業救濟金人數
|23.2萬
|23萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|165萬
|167.1萬
|16/12/22
|美國12月標普製造業PMI
|47.9
|47.7
|歐元區11月CPI終值（按年）
|10.00%
|10.00%
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編輯：袁諾曦