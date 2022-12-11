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【ESG爭議】美國第九大公共養老基金投資顧問要求貝萊德CEO辭職　稱其ESG主張與養老金宗旨相悖

Hot Talk 22:37 2022/12/11

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【ESG爭議】美國第九大公共養老基金投資顧問要求貝萊德CEO辭職　稱其ESG主張與養老金宗旨相悖

全球最大資產管理公司貝萊德（美：BLK）陷入ESG爭議，北卡羅來納州的財務主管Dale Folwell建議貝萊德行政總裁Laurence Fink主動辭職或被公司免職。共和黨藉的Folwell稱，貝萊德一直利用其市場力量迫使全球公司在2050年之前達碳中和，此舉違反公司作爲資管公司的信托義務。

Folwell強調，貝萊德不以關注回報率為宗旨，反而過分聚焦ESG，屬於履行政治意識形態。他舉例稱，貝萊德以ESG原因阻撓石油公司埃克森美孚（美：XOM）兩名獲管理層支持的董事會成員任命，相信改變貝萊德高層可以迫使公司重新關注對客戶的信託責任。

北卡羅來納州退休系統（NCRS）是美國第九大公共養老基金，Folwell擔任其投資顧問委員會主席。NCRS也被市場認爲是全美資金最充裕的基金之一，為超過100萬州民提供退休福利和儲蓄保障，該基金通過貝萊德持有約140億美元資產。

德州參議院轄下委員會向包括Fink等六名貝萊德高管發出傳票，要求解釋養老金回報率如何受到ESG計劃的影響。彭博稱，上周佛羅里達州從貝萊德撤資20億美元，是迄今為止共和黨領導最大的撤資規模，同時由共和黨人控制共19個州總檢察長猛烈批評貝萊德的投資風格，稱推進「氣候議程」的投資或與成立養老金的宗旨相悖。

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編輯：伍鍵文

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