哈里梅根億元愛巢未夠豪 借3.8億豪華莊園拍紀錄片

英國哈里王子與夫人梅根的紀錄片於Netflix上映後，隨即引來網民熱烈討論。不少網民可能都以為紀錄片是於哈里與梅根價值1.1億港元的加州豪宅拍攝，原來兩人選擇愛巢附近的豪華莊園取景，而這個莊園目前正以3.8億港元放售。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）2020年以1,465萬美元（約1.1億港元），於加州蒙特西托（Montecito）富人區購入一棟豪宅，與好友名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）等名人為鄰。

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至於兩人拍攝紀錄片時取景的莊園同樣位於蒙特西托，距離其愛巢僅約9分鐘車程。莊園面積近1.4萬平方呎，更附有溫布頓賽場級別的草地、大泳池、水療中心、私人健身室。

哈里與梅根從未公開聲稱紀錄片内的豪宅為名下物業，但豪宅内部的奢華陳設、巨型水晶吊燈及樓高7.32米的空間，仍使不少觀眾嘆為觀止。

上述莊園目前正以4,900萬美元（約3.8億港元）放售。梅根過往曾透露，她睇樓時一直刻意避免參觀這個莊園，原因是他們當時沒有工作也負擔不起。

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後來地產經紀仍帶他們參觀莊園，他們當時只看到游泳池等外部空間，就已經愛上這個莊園。

梅根形容當走進莊園，就感到快樂和自由，因此和哈里都竭盡所能希望日後能購入它。

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責任編輯：鄭錦玲