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【配股潮】開拓藥業以先舊後新配售4200萬股、折讓近1成　集資約5億元

股市 22:09 2022/12/11

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【配股潮】開拓藥業以先舊後新配售4200萬股、折讓近1成　集資約5億元

開拓藥業 （09939） 公布，以先舊後新方式配售4200萬股，相當於已發行股本10.3%，每股配售價12.94元，較上周五收市價14.34元折讓9.76%。經扣除相關費用及開支後，配售所得淨額估計約5.091億元。

根據協議，開拓藥業聯合創始人、主席兼行政總裁童友之向投資者出售4200萬股，但最終只發行4000萬股，變相令童友之減持200萬股，佔已發行股本的0.5%。童友之持股比例亦下降至9.1%，以折讓價計，套現2588萬元。

開拓藥業稱，擬將認購事項所得款項淨額用於下列研發管線在中國及全球的臨床開發及╱或商業化： （i） 所得款項淨額約70%將分配至普克魯胺（GT0918）治 療COVID-19的臨床開發及準備商業化； （ii） 所得款項淨額約25%將分配至福瑞他恩（KX-826）治療雄激素性脫髮（「AGA」） 及痤瘡的臨床開發；及 （iii） 所得款項淨額約5%將分配至AR-PROTAC（GT20029）治療AGA及痤瘡的臨床開發。

今年8月以「先舊後新」集資2.73億

開拓藥業曾於8月以先舊後新方式配股集資約2.73億元，所得款項用於普克魯胺的臨床開發及商業化、福瑞他恩的臨床開發。

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編輯：伍鍵文

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