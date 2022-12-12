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【英國王室】威廉唔送聖誕禮物畀哈里 堅拒睇Netflix紀錄片

環球社會熱點 08:05 2022/12/12

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英國哈里王子和太太梅根的紀錄片上周剛剛發布首三集，外界關注兩人會否大爆英國王室內幕。據報英國王儲威廉王子今年聖誕，將不會和弟弟哈里交換禮物，但兩人仍會送禮物給對方子女。據報哈里希望哥哥及父親觀看Netflix紀錄片，了解他和梅根的經歷，但威廉堅決拒絕。

紀錄片被指違保護私隱初衷 哈里梅根發聲明反擊 【下一頁】

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）引述消息人士報道指，雖然哈里（Pirnce Harry）及威廉（Prince William）都會為對方的子女送上聖誕禮物，但由於兩對夫婦之間關係緊張，將不會互送禮物。

哈里據報一直希望威廉及父親英王查理斯（King Charles）觀看最近上架的紀錄片，藉此更了解他和梅根（Meghan Markle）的心路歷程。但報道亦引述威廉的友人指，威廉堅決拒絕觀看紀錄片內容。

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哈里在紀錄片中暗示威廉選擇和凱特結婚，是因為對方適合擔當模範角色，而非出於愛情。威廉友人同時透露，威廉對此感到非常失望。

紀錄片内公開多張哈里梅根婚禮的絕密照片，顯示兩人當年與哈里教父艾頓莊（Elton John）等多位貴賓在婚禮上共舞的精彩畫面，但擔任伴郎的威廉與凱特卻完全不見蹤影，令外界再度猜測威廉哈里的關係仍冷淡。

Netflix紀錄片大方曬仔女 哈里：對仔女係混血兒感自豪 【下一頁】

梅根則在紀錄片中指，自己對王室生活完全沒有準備，不懂得如何行屈膝禮，需自行在網上搜尋英國國歌等資料。報道引述王室消息人士指，相關說法是徹頭徹尾的謊言（total lies）。

該消息人士表示，早在兩人結婚的半年前，哈里當時的私人秘書Ed Lane Fox就已為梅根就她未來的角色，總結了30點需要留意的地方，同時亦向她提供了一系列可以尋求協助的專家名單。

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責任編輯：李俊儀

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