英前財相承認制定預算時得意忘形 卓慧思急於求成

英國前財相關浩霆上任38日便下台，時任首相卓慧思亦只是在位45日就宣布辭職，是英國史上最短命首相。關浩霆近日接受訪問時承認，自己和卓慧思都曾在制定「迷你預算案」時得意忘形。報道更指卓慧思任內急於求成，非常希望所有事情都能立竿見影，關浩霆亦曾敦促對方放慢改革速度。

英運輸大臣指難負擔公務員加薪 坦承政府莫財 【下一頁】

關浩霆（Kwasi Kwarteng）今年9月公布「迷你預算案」（mini-budget），方案涉及一系列減稅措施，但並未削減任何政府開支。預算案公布後市場恐慌，更導致英鎊兌美元匯率暴跌和借貸成本飆升。

關浩霆近日接受英媒採訪，承認包括自己在內等人在制定「迷你預算案」時得意忘形，更形容曾經有一段很短的時間，包括他在內的所有負責人都搞砸了事情（blew it）。

報道亦引述一名首相府職員指，卓慧思（Liz Truss）做決定期間，一直處於過於興奮的狀態。關浩霆回應指卓慧思當時希望所有事情都能立即完成，自己亦曾對情況感到憂慮。但對方關注政績，不斷強調她距離2025年大選僅餘兩年時間。

英國10月財政赤字錄1250億 分析料預算赤字激增 【下一頁】

關浩霆更表示曾勸告卓慧思放慢（slow down）改革速度，但報道亦引述一名時任內閣成員指，卓慧思當時認為自己處於無敵狀態，幾乎是帝王般的存在（invincible, almost regal）。

卓慧思以在位45日便宣布辭職下台的記錄，成英國史上最短命首相。據報她在請辭後曾向親信表示，自己只是輸了一場戰鬥，但戰爭仍未結束。據報她正在籌組一個經濟智庫，堅持必須保持經濟增長。

責任編輯：李俊儀