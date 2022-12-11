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馬斯克傳威脅起訴洩密者 要Twitter員工簽保密文件

環球社會熱點 18:38 2022/12/11

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社交平台Twitter遭前員工指控針對女性大規模裁員及未有支付承諾的遣散費，面臨多宗集體訴訟。Twitter老闆馬斯克更被指控曾威脅要起訴洩密的Twitter員工，並要求員工簽署保密文件。

前員工控告Twitter歧視 馬斯克被指針對女性裁員 【下一頁】

外媒《Platformer》記者Zoë Schiffer上周六（10日）於Twitter發文，透露馬斯克（Elon Musk）威脅要起訴部分不斷向媒體洩露機密信息的Twitter員工。

帖文中聲稱馬斯克向員工發電郵，指控員工洩密行為違背公司利益，也違反他們加入公司時簽署的保密協議。

Zoë指馬斯克更警告，如果有員工明顯蓄意違反保密協議的話，Twitter會立刻起訴索償，而這些員工將會承擔一切法律責任。

另外，電郵提到Twitter員工必須在太平洋時間上周六下午5點（本港翌日早上9點）前，簽署一份承諾保密的文件。

三藩市擬查Twitter總部涉非法改建 馬斯克：「有床休息有問題？」 【下一頁】

Zoë强調自己取得電郵内文副本，但由於Twitter正竭力追查洩密來源，她並沒有在帖文公布電郵内文。

消息傳出後，一名Twitter用戶更留言諷刺Twitter，稱自己很高興看到Twitter要求員工不要洩密的電郵内容外洩。

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責任編輯：鄭錦玲

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