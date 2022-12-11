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【財爺網誌】陳茂波：政府有必要前置部署　未來以「基建先行」及「創造容量」作發展方針

Hot Talk 17:47 2022/12/11

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將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今（11日）正式通車，陳茂波稱，相關基建將縮短將軍澳連接觀超及東隧車程，便利區內居民的生活出行，惠及商戶及企業的物流運輸。他強調，政府有必要前置部署，為社會及經濟創造所需的空間。

陳茂波在網誌稱，土地發展、交通基建規劃及興建需時，政府有必要前置部署，為社會及經濟發展創造所需的空間。同時，他強調，需突破經驗的限制、敢於作出前瞻規劃，讓社會有更大空間進步創新、經濟可快速增長。

陳茂波指，按目前規劃，未來十年本港土地供應有兩大主要來源，包括北部都會區及交椅洲人工島填海，兩者合共提供1600公頃土地，相等於未來十年、由政府主導的造地項目總供應量的一半。他續稱，大型造地項目能夠帶來契機，創造便捷、更效益的交通及基建網絡。

另外，他又表示，將繼續以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針推動運輸基建項目，具前瞻性地配合長遠發展所帶來的運輸和物流需求，完善運輸網絡，並釋放主要運輸基建沿線周邊地區的發展潛力。

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編輯：伍鍵文

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基建 經濟 基建項目 運輸 陳茂波 將軍澳 土地供應 填海 交通

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