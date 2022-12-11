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【新股IPO】與物美集團關係密切 零售SaaS平台多點DMALL遞表赴港上市

股樓投資 17:37 2022/12/11

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亞洲最大零售SaaS平台服務商，多點數智有限公司(Dmall Inc.)向港交所提交上市申請，瑞信及招銀國際為聯席保薦人。據指，多點DMALL原計劃美國IPO 籌集約5億美元，但因內地收緊企業海外上市，將IPO目的地轉為香港。

據招股書披露，多點數智是一家為本地零售業提供雲服務的數字零售SaaS平台，提供零售核心服務雲、電子商務服務雲以及營銷及廣告服務雲。以增強零售商及品牌商的運營、營銷及銷售能力。公司主要客戶包括連鎖商超、百貨商店、便利店等多種線下零售業態。

多點數與老牌零售企業物美集團關係密切，多點數最早就是物美超市的收銀工具。 2019年推出專有一站式Dmall OS系統後，公司擁系統性的零售支持能力。其創始人張文中，同樣也是多點數智的創始人和控股股東。旗下物美商業在2003年在香港創業板上市，然而2006年張文中被指涉及原北京市副市長劉志華受賄案，張文中因犯詐騙罪、單位行賄罪、挪用資金罪被判入獄，也導致物美商業從港股退市。張文中2013年減刑釋放，2018年獲中國最高人民法院宣判其無罪。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

截至目前，張文中持有多點數智已發行股本的58.36%，多點Dmall的總裁現為張峰，其為創始人張文中的外甥。此外，張文中的女兒張康融目前任多點Dmall的非執行董事。

財顯示，2019-2021年及2022年前9月，多點數智的營收分別達2.65億元人民幣、4.87億元人民幣、10.45億元人民幣及11.02億元人民幣。其中零售服務雲及電商雲為公司核心業務。報告期內，多點數智的淨虧損分別為8.3億元人民幣、10.9億元人民幣、18.24億元人民幣及4.8億元人民幣，近三年累計虧損超30億元人民幣。

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同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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編輯：黃銳

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