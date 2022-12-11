普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄

俄羅斯總統普京表示或參考美國的預防性打擊原則，可能改變俄羅斯在軍事衝突中不會首先動用核武器的原則。另外，英媒指美國默許烏克蘭軍使用無人機襲擊俄，更可能向基輔政府提供遠程武器。

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普京（Vladimir Putin）上周五（9日）於吉爾吉斯斯坦首都比什凱克表示，美方的軍事戰略提到預防性打擊，不排除利用核打擊來解除武裝的可能性。至於俄方則採取報復性打擊的原則，在不得已情況下動用核武。

不過他表示，即使俄方在看到國土遭核武襲擊後立即報復，但仍無法避免敵方導彈的彈頭落在俄羅斯國土上。

因此普京表示會考慮採用美方預防性打擊的原則，代表俄羅斯可能會改變一向的原則，日後有機會在衝突中率先動用核武。

普京上周三（7日）也曾警告核戰威脅愈來愈大，當時也並無承諾俄羅斯在衝突中不會率先動用核武，指倘若國土受到攻擊，這樣做的可能性非常有限。

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另外，英國《泰晤士報》上周五有報道指，由於俄軍多次針對烏克蘭的關鍵基礎設施作導彈襲擊後，美國國防部默許烏軍用無人機對俄羅斯境內作遠程攻擊。

該報引述五角大樓消息人士指，當局過往對烏軍遠程攻擊俄羅斯持謹慎態度，憂慮克里姆林宮會動用戰術核武或報復鄰近的北約成員國。因應俄軍攻勢，華府對戰爭的考量亦發生變化。

但華府不希望公開為烏軍襲擊俄羅斯領土開綠燈，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前表明，華府不鼓勵也沒有允許烏克蘭人在俄羅斯境内發動襲擊。

《泰晤士報》引述消息人士指，五角大樓不會要求基輔當局不能攻擊俄羅斯境内，情況取決於烏軍如何使用武器。

不過五角大樓堅持當烏軍使用華府提供的武器時，必須遵守國際戰爭法和《日内瓦公約》，而美方暫時看到烏軍一直遵守規定。

據悉，美方正認真考慮烏克蘭提出想要遠程美國武器的請求，包括提供火箭和戰鬥轟炸機，讓烏軍能更有效針對俄羅斯及克里米亞境内攻擊。

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責任編輯：鄭錦玲