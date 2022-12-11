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【世界盃2022】C朗離場獨自落淚 女友狠批葡萄牙教練做錯決定（有片）

環球社會熱點 18:00 2022/12/11

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摩洛哥隊在上周六（10日）晚的世界盃賽事中，爆冷擊敗葡萄牙，代表葡萄牙出賽的著名球星C朗捧盃夢碎。C朗完場離開時，難掩失望獨自在球員通道上痛哭。C朗今次作為替補出場後，亦未能扭轉落後局面。C朗女友在社交媒體狠批葡萄牙隊教練，指他做錯決定。

摩洛哥球迷慶祝再釀騷亂 非洲球隊首晉級世界盃4強  【下一頁】

摩洛哥隊以1比0擊敗葡萄牙，摩洛哥隊在上半場入球後，身穿7號球衣的C朗（Cristiano Ronaldo）在比賽剩餘不足40分鐘時替補進場。雖然葡萄牙隊其後加強攻勢，一度幾乎入球扳平比分，惟最終仍未能逆轉局面。

C朗現年已經37歲，是次很可能是他最後一次參加世界盃。終場哨聲吹響後，C朗捧盃夢正式破碎。他完場後難掩失落，隨即走入球員通道返回更衣室。有社交媒體影片顯示，C朗在通道上痛哭，更一度用左手掩臉。

阿根廷世界盃贏波仍火爆 美斯賽後罕見爆粗鬧人 【下一頁】

C朗女友Georgina賽後亦在Instagram限時動態上發文，狠批葡萄牙教練山度士（Fernando Santos）做錯決定。Georgina指C朗一直很尊重山度士，男友出場後情況已改變，但一切為時已晚。

她指摘山度士低估C朗，認為男友無需為不值得的人挺身而出，賽果並非證明C朗輸，而是為大家上了一課。她強調C朗是世界上最好的球員，依然非常欽佩他。

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現年68歲的山度士其後回應指，對自己的決定並不感到後悔。他指C朗是一位出色的球員，亦在當局認為需要時出場。山度士亦指，自己及C朗或是對賽果感到最失望的人，但強調比賽是團體運動。他亦認為外界批評並未對球隊造成負面影響，指葡萄牙隊非常團結。

責任編輯：李俊儀

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