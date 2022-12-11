史上第四次 中國發行7500億元特別債券

財政部日前發佈公告稱，為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，決定發行2022年特別國債。據悉，本期國債為3年期固定利率附息債，發行面值7500億元人民幣，可以上市交易。中國財政預算績效專委會副主任委員張依群在接受上海證券報記者採訪時表示，此次發行中央特別國債，是對之前特別國債到期後的續發，充分體現了積極財政政策和穩健貨幣政策的聯動效應，有助於保持貨幣供應總量和結構穩定，有利於保持人民幣匯率總體穩定，保持貨幣流動性合理充裕，形成財政貨幣政策同頻共振、共同發力。

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本期國債發行日和起息日為2022年12月12日。按年支付，每年12月12日（節假日順延）支付利息，2025年12月12日償還本金並支付最後一次利息。從目前國債收益率曲線來看，票面利率可能會在2.90%左右。

此為中國歷史上第四次發行特別國債，前三次發行分別於1998年、2007年和2020年，額度分別為2700億元人民幣、1.55萬億元人民幣、1萬億元人民幣。

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編輯：黃銳