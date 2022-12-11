餐飲聚會不限制人數 澳門周一起進入公共場所毋須掃碼

跟隨內地防疫放鬆腳步，澳門特區政府宣布，將要求出示健康碼的場所減到只剩四類，即政府部門、醫療機構、社服機構和非高等教育機構。衛生局局長羅奕龍表示，其他如超市、街市或娛樂場所，可按自身條件自行決定需要出示健康碼。



同時，澳門應變協調中心宣佈，下周一起，進入公共場所亦毋須掃描場所碼，亦更新餐飲聚會活動指引，不再限制參加人數上限，但活動有 300或以上人數參加，工作人員及參加者須持有當日快測陰或採樣日後24小時內核酸陰性證明，舉辦文娛康樂活動的場所入座率可以提高到75%。由12月14日起，新冠病毒感染者經評估後，可在家中進行居家隔離治療。

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羅奕龍指，與香港之間免隔離的通關，要看今次進入過渡期的疫情情況。



羅奕龍亦表示，由明天開始澳門會實施密切接觸者家居隔離措施。到下周三就會進入過渡期第二階段。新冠陽性感染者亦會按進入平台的自我評估系統，評估結果綠色的人群會留在居家隔離；黄色可以直接預約社區問診；橙色要到社區治療中心評估；紅色就由消防救護車直接送政府醫院特別急診治理。

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編輯：黃銳