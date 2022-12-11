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涉177項業權 政府收回旺角山東街及地士道街土地重建

股樓投資 16:37 2022/12/11

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地政總署宣布收回旺角山東街/地士道街的土地，以推行市區重建項目，詳情於12月9日刊憲。

該項目已納入市區重建局2020至21年度業務計劃，以期改善區內整體居住環境。

項目涉及177項私人物業權益，地盤面積約2,796平方米，將重建作住宅用途，附有零售或商業設施、地下附屬停車場和上落客貨設施。此外，項目將建設地下廣場、公眾休憩用地，以及政府、機構或社區設施。

政府會根據《收回土地條例》收回土地。收地公告張貼起計三個月後，受影響權益歸政府所有。

合資格住宅物業業主除可獲得法定補償，也會在適當情況下獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格住宅租戶則可獲安置安排或特惠津貼。

合資格商用物業佔用人可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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編輯：黃銳

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物業 經濟 收回土地條例 香港 市區重建 旺角

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