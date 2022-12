【TWTR】Twitter：蘋果用戶「藍剔」收費將上調至11美元　將推「金、灰剔」服務

社交平台Twitter(美:TWTR)宣布,周一重新推出訂閱服務Twitter Blue的改良版本,蘋果用戶(IOS)的收費將上調37.5%至11美元,其他用戶則維持原價8美元。外媒估計,兩者間的差異主要是iOS平台30%「Apple 稅」造成。

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark pic.twitter.com/DvvsLoSO50