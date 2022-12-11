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【TWTR】Twitter：蘋果用戶「藍剔」收費將上調至11美元　將推「金、灰剔」服務

Hot Talk 17:12 2022/12/11

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【TWTR】Twitter：蘋果用戶「藍剔」收費將上調至11美元　將推「金、灰剔」服務

社交平台Twitter（美：TWTR）宣布，周一重新推出訂閱服務Twitter Blue的改良版本，蘋果用戶（IOS）的收費將上調37.5%至11美元，其他用戶則維持原價8美元。外媒估計，兩者間的差異主要是iOS平台30%「Apple 稅」造成。

Twitter稱，改良版本將允許訂閱者編輯推文、上傳1080p影片，同時在帳號驗證後，獲得「藍剔」標記。

Twitter最初於上月初推出Twitter Blue服務，用戶只要付款就可獲「藍剔」認證標記，但隨即虛假賬號大量湧現，服務被迫於一周内結束。爲避免再次出現混亂，Twitter稱，用戶雖然通過認證後可以改變顯示名稱、個人資料照片等資訊，但 Twitter 會暫時取消其認證標記，直到審核通過後才會恢復「藍剔」。

另外，Elon Musk 先前提及的「金、灰色」標記也會推出，分別適用於企業和政府帳戶。

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編輯：伍鍵文

 

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