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Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y

環球政經 15:45 2022/12/11

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據路透社報道， Tesla上海工廠將在 12 月 25 日至 1 月 1 日期間停產Model Y 組裝。兩位知情人士表示，這將是上海工廠當月減產計劃約 30%的一部分。據悉，停產是由於生產線升級以及消費者需求放緩所致。

上海工廠在去年 12 月的最後一周一直保持正常運營，工廠在年終假期停工也不是慣例。Tesla的目標是在 12 月的最後三週（包括停產的那一周）共生產 20,000 多輛 Model Y 汽車。

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Tesla在 11 月交付了 100,291 輛中國製造的電動汽車，這是自其上海工廠於 2020 年底開業以來的最高月度銷量。

另外，彭博社報導指，一些原定於11月入職的生產人員，包括Tesla電池車間和汽車裝配線上的人員，被公司告知入職日期推遲。其中一人指，Tesla告訴，現在並不急需更多工人，可以準備在內地新年假期後入職。

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編輯：黃銳

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