Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y

據路透社報道， Tesla上海工廠將在 12 月 25 日至 1 月 1 日期間停產Model Y 組裝。兩位知情人士表示，這將是上海工廠當月減產計劃約 30%的一部分。據悉，停產是由於生產線升級以及消費者需求放緩所致。

上海工廠在去年 12 月的最後一周一直保持正常運營，工廠在年終假期停工也不是慣例。Tesla的目標是在 12 月的最後三週（包括停產的那一周）共生產 20,000 多輛 Model Y 汽車。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

Tesla在 11 月交付了 100,291 輛中國製造的電動汽車，這是自其上海工廠於 2020 年底開業以來的最高月度銷量。

另外，彭博社報導指，一些原定於11月入職的生產人員，包括Tesla電池車間和汽車裝配線上的人員，被公司告知入職日期推遲。其中一人指，Tesla告訴，現在並不急需更多工人，可以準備在內地新年假期後入職。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



編輯：黃銳