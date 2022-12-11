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淡馬錫旗下PSA擬出售長和港口兩成股權

股樓投資 15:42 2022/12/11

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路透引述消息指，新加坡主權基金淡馬錫旗下的新加坡國際港務集團（PSA International），正評估出售手上和記港口業務20%權益，現時和記港口80%股權，由長和擁有。

消息人士指，這可能是PSA基於在環球航運活動低迷下，審視其投資組合而作出的舉動，仍處於早期階段，目前正接洽一些潛在買家。據稱主要來自內地的碼頭營運商、航運公司及具有充裕現金的環球基建基金，為潛在競購者。

PSA是世界第二大貨櫃碼頭營運商，其全球網絡覆蓋42個國家160個地點。2006年，PSA斥資44億美元收購長和港口業務20%股權。

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編輯：黃銳

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