明年起招標 北部都會區69公頃地料建多層現代產業大樓

發展局局長甯漢豪撰文介紹政府發展多層現代產業大樓的計劃，首批共五幅位於洪水橋/厦村新發展區和元朗的用地明年起陸續招標，當中大部分（69公頃）會用作發展多層現代產業大樓，支援不同的工業用途，包括物流及港口後勤、車輛維修及保養、製造組裝合成組件、現代製造業等。

文章指，首批推出的多層現代產業大樓用地有兩幅位於洪水橋/厦村新發展區（分別佔地約5.3公頃和2.7公頃），以及三幅鄰近元朗工業邨（各佔地1至1.4公頃）。

▲ 首批推出的多層現代產業大樓用地，有兩幅位於洪水橋／厦村新發展區。圖示洪水橋／厦村新發展區擬議的多層現代產業大樓用地。

▲ 圖示鄰近元朗工業邨擬議的多層現代產業大樓用地。

政府明年起會陸續為首批五幅位於洪水橋和元朗的土地進行招標。考慮到顧問的市場調查結果，初步傾向發展以物流或汽車維修行業為主的多層現代產業大樓。政府將要求發展大樓的企業把不少於三成樓面面積交予政府，供政府透過代理機構以相若棕地市場租金的水平租予受影響的棕地經營者，初步為期約五至十年，協助他們以更高效的用地方式營運並進行升級轉型。

政府會在正式招標前邀請有興趣參與投標的企業就多層大樓的擬議發展規範遞交意向書，並期望首批多層大樓最早可於2027至28年度落成。

香港建造業一直是棕地上其中一類主要營運者，在棕地上存放建築物料、設備、機械及車輛。香港建造商會第一副會長李恒頴表示，商會對發展多層現代產業大樓表示歡迎，希望多層大樓能符合行業營運所需的建築要求，如樓宇的負重、足夠車輛斜道等。

香港汽車商會會長劉家輝表示，商會一直在港尋求更多空間予其會員發展相關業務，例如大型陳列室、售後服務中心、供沒有車輛牌照汽車停放的停車場等，因此商會樂見及歡迎政府發展多層現代產業大樓，並對計劃予以支持。

隨着洪水橋／厦村、元朗南等發展區的工程陸續推展，政府開始大規模收回區內的土地，包括所涉及的棕地。對於受政府項目清拆影響的業務經營者，除了金錢補償外，發展局會繼續透過多項措施，協助有意繼續經營的作業者，努力把以「金錢補償與協調服務並行」的政策方向及措施落到實處，亦會加強個案處理的力度，為經營者提供適切協助。

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編輯：黃銳